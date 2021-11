Marín: "El responsable único" de la filtración de mi "conversación privada" es "el diputado" de Cs que la grabó

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha aseverado este jueves que "la filtración" de la "conversación privada" que mantuvo con su grupo parlamentario en relación a la tramitación del Presupuesto de la Junta para 2022 "parte de un diputado de Ciudadanos", que "es el único responsable" de eso.

"La persona que ha grabado en un grupo de trabajo privado, donde estamos barajando diferentes estrategias, una grabación y la envía a un medio de comunicación, como usted comprenderá, el responsable único es un diputado o diputada de mi grupo parlamentario, eso está clarísimo", ha dicho Juan Marín a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Jerez de la Frontera (Cádiz) al asistir al Foro de Innovación y Conocimiento 'Origen y Destino'.

No obstante, el vicepresidente andaluz y líder regional de Cs ha apostillado que "otra cuestión es el uso que se haya hecho tres meses después de esa conversación privada", y al respecto ha añadido que "creo que está muy claro" que, "detrás de todo eso, ¿qué mano veo?, ¿cómo ha llegado ese audio a la Cadena Ser?" --que el pasado martes difundió la grabación--, se ha preguntado Marín, que ha respondido a renglón seguido que "creo que ha sido a través de Fran Hervías", el ex secretario de Organización de Cs, ahora en las filas del PP.

"Está súper claro. Por lo menos, yo lo tengo cristalino", ha comentado el vicepresidente de la Junta para agregar que, "a partir de ahí, que cada uno saque sus conclusiones". "Pero el responsable es un diputado, el que ha sacado el audio de la grabación no he sido ni yo ni ningún otro miembro ni del PP ni de Cs, salvo una persona que, desde no sé qué interés, porque se ha convertido en la verdadera muleta de apoyo del PSOE, le ha dado la excusa que el PSOE estaba buscando" y que "no encontraba para salirse de una negociación en la que nunca estuvo", ha abundado antes de insistir en que "el responsable lógicamente ha sido el que ha filtrado ese audio".

A la pregunta de si va a pedir "algún tipo de petición de explicaciones o de investigación", Marín ha respondido que está "clarísimo" cómo ha ocurrido, que "alguien ha puesto un móvil encima de una mesa y ha grabado una conversación privada".

El vicepresidente ha añadido que es "muy fuerte que una conversación privada sea una excusa para que algunos digan que se rompe una negociación porque dicen que Juan Marín ha dicho". "Juan Marín dijo lo que pensaba, y sigue pensando lo mismo que dijo cuando se produce esa reunión, que era estúpido plantear un Presupuesto para recortarle los servicios públicos a los andaluces", ha sentenciado, si bien ha puntualizado que "tres meses después" de esa grabación "hay un Presupuesto que dota con fondos europeos una serie de servicios públicos que podemos poner en marcha y hacer con una arquitectura presupuestaria compleja un Presupuesto que pueda seguir garantizando el crecimiento de Andalucía".

"Quien quiera descontextualizar lo que se dice en ese audio con lo que después ha sucedido, pues es tan sencillo como que tres meses después las situaciones cambian", ha continuado Marín antes de insistir en que, "a partir de ahí, quien ha filtrado el audio lógicamente es el responsable".

Preguntado sobre si se va a actuar contra esa persona, Marín ha indicado que "preguntaremos", pero ha cuestionado que "alguien" vaya "a decir que he sido yo". Ha añadido que, "si yo supiera quién ha sido, hoy mismo lo estaría denunciando, pero yo no lo conozco", y ha concluido que "detrás de esto, lógicamente, hay un interés que puede ser personal, de cualquier tipo", y "lo que tengo clarísimo es cómo eso ha llegado a los medios de comunicación".