Marín: los resultados en Madrid no son un fracaso y Ayuso echará de menos a Cs

Sevilla, 5 may (EFE).- El vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha considerado que los resultados electorales de su formación en Madrid -donde ha desaparecido de la Asamblea- no son un fracaso ni son extrapolables a otras comunidades como la andaluza y ha señalado que Isabel Díaz Ayuso "echará de menos a Ciudadanos" porque no lo tendrá fácil con Vox.

En una entrevista en la Cadena Ser, Marín ha considerado que los resultados que este 4M ha cosechado su partido en Madrid son un "mal resultado sin paliativos" y ha defendido que Edmundo Bal es el "mejor candidato posible".

A su juicio, Ciudadanos "está vivo en Madrid" -con representación en el ayuntamiento de la capital- y en España cuenta con cerca de 400 representantes en gobiernos municipales y alcaldías, por lo que ha incidido en que "hay que mirar al futuro" y "volver a ilusionar a los ciudadanos con un proyecto moderado que habla de propuestas y no de confrontación entre rojos y azules".

Tras felicitar al PP por su "magnífico resultado", ha señalado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "echará de menos a Ciudadanos porque no lo tendrá fácil con Vox", pues, en su opinión, el partido de Santiago Abascal -que también da apoyo al Gobierno andaluz- tiene una "política más moderada" en territorios como en Andalucía.

Marín ha descartado de forma categórica -"en absoluto, eso no va a ocurrir"- la posibilidad de que el presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, adelante las elecciones autonómicas a raíz del buen resultado electoral de su partido en Madrid, y se ha mostrado convencido de que "cualquier decisión" la tomarán "los dos".

Ha basado su afirmación en que tanto Moreno como él están "convencidos" de que los andaluces decidieron el cambio en las elecciones de diciembre de 2018, y ha tildado de "estable y sólido" el Gobierno de PP y Ciudadanos en esta región.

El líder de la formación naranja en Andalucía no teme por la supervivencia de su partido y ha subrayado que no están dispuestos a rendirse porque el resultado electoral en Madrid "no haya sido bueno" sino que les hace tener "más ilusión" porque está convencido "de que es más necesario que nunca un partido de centro y liberal".