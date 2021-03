Marín urgirá una reunión de la Ejecutiva nacional de Cs si se confirma el acuerdo del PP con diputados de Cs en Murcia

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha indicado este viernes que, si se confirma el acuerdo entre el PP y diputados de Cs en la Región de Murcia que impediría que prosperase la moción de censura que allí han registrado el PSOE y el partido naranja contra el Gobierno del 'popular' Fernando López Miras, él pedirá "de forma inmediata una reunión de la Ejecutiva nacional de mi partido para evaluar esta nueva situación".

Así lo ha indicado el líder andaluz de Cs a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Palos de la Frontera (Huelva) junto al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que ha visitado este viernes dicha localidad.

Juan Marín ha apuntado que no puede "aportar mucha más información" sobre ese acuerdo entre diputados de Cs y el PP en la Asamblea de Murcia, pero en todo caso ha querido dejar claro que "los diputados de Cs firmaron esa moción de censura el pasado lunes" y "han estado participando esta semana de las negociaciones".

"La información que nos llega habría que confirmarla", pero, "independientemente de eso, si así es, pediré "de forma inmediata una reunión de la Ejecutiva nacional de mi partido para evaluar esta nueva situación", ha anunciado Marín.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha indicado que no tiene "ahora mismo información" de dicho acuerdo en Murcia. "He visto algún teletipo, y el jefe de comunicación" de la Junta "me ha trasladado esa información, pero no tengo ninguna certeza ni ninguna información veraz que pueda aportar luz a esa circunstancia", ha señalado el también líder del PP-A.