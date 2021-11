Mario Garcés presenta el jueves, acompañado de Pablo Casado y Margallo, su libro "La huella española en la ruta 66"

En la obra desgrana a través de la mítica ruta las diferentes etapas de la historia de España en EEUU "enterradas en un injustificable olvido"

El diputado del Partido Popular, Mario Garcés --también jurista, escritor y actor--, presentará el próximo jueves 11 de noviembre su obra "La huella española en la ruta 66", acompañado del presidente del PP, Pablo Casado y del exministro de Exteriores, José Manuel Garía Margallo, que ha prologado el libro.

"La huella española en la Ruta 66", cuya presentación tendrá lugar en el Hotel Eurostars Tower de Madrid, desgrana las diferentes etapas de la historia de España en los Estados Unidos y que tradicionalmente han sido enterradas en un "injustificable olvido", según precisa el propio autor del libro.

De hecho, Garcés recuerda que el periodista norteamericano Charles Fletcher Lummis afirmaba a mediados del siglo XIX que "Si no hubiera existido España hace cuatrocientos años, no existirían hoy los Estados Unidos. La razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente porque hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo".

Por ello, Mario Garcés invita con esta apasionante obra, a caballo entre el rigor de la historia y la lucidez de la literatura, a un viaje por la ruta 66. Un viaje a través de una carretera que, no solo cruza la geografía norteamericana de costa a costa, sino que, gracias a la pericia narrativa del autor, revela parte de nuestra historia ignorada.

RELACIONES KANSAS CITY-SEVIILA O JARDIEL PONCELA, EN HOLLYWOOD

A través de 4.000 kilómetros recorridos en quince etapas, el lector pordrá descubrir una parte "innegociable de nuestra historia común" con personajes como el de "un asturiano en las revueltas obreras de Chicago, Gustavino o el arquitecto valenciano que conquistó América, Marcelino o el aragonés que se convirtió en el mejor payaso del mundo".

Además, Garcés relata, entre muchas historias, las relaciones "sorprendentes" entre Kansas City y Sevilla, la vida de un pastor vasco en la inmensa Arizona, Wenceslao Moreno, tío de José Luis Moreno, la vida de un artista en Las Vegas, Ramón J. Sender o el exilio, Junípero Serra o la evangelización del Oeste americano, o Edgar Neville y Enrique Jardiel Poncela en un Hollywood que se convertía a principios del siglo XX en la cuna de todos los sueños cinematográficos.

Se trata de un libro necesario para todo español que quiera recorrer, en la imaginación de nuestra separación oceánica o en el asiento de una motocicleta, las vastas llanuras de esta ruta mítica de la que "los españoles formamos parte indisociable".

El prólogo lleva la firma de José Manuel García-Margallo, ex Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, quien llama a estar a la altura de nuestra historia: "Nuestros compatriotas en la vanguardia a través de los tiempos, los de antes y los de ahora, merecen y necesitan sentir el calor de la retaguardia".

GARCÉS: POLÍTICO, JURISTA, ESCRITOR Y ACTOR

Mario Garcés, en la actualidad miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, diputado por Huesca del PP en el Congreso de los Diputados, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y coordinador económico del Grupo. Nació en Jaca en 1967 y además de sus facetas de político y jurista es un político y jurista es un autor muy polifacético, con numerosas obras escritas desde 2013 y su participación en varias películas.

Comenzó en la literatura con "Relatos desde el avión", (Ediciones Mira, 2013), para darse a conocer al público en general con "Episodios extraordinarios de la Historia de España" (Ediciones B, 2015). Posteriormente publicaría "Confidencias" (Editorial Reino de Cordelia, 2017) y "El Antipríncipe" (Editorial Reino de Cordelia, 2017). Su última obra en solitario fue "Historias de España que nadie te había contado" (Editorial Almuzara, 2018). Ha participado también en libros colectivos de relatos con autores como Lorenzo Silva, Zoé Valdés o Antonio Colinas.

En su faceta política, empezó en el Gabinete de José María Aznar hace dos décadas, para después ocupar diferentes puestos como Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón, Subsecretario de Fomento y Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Y como jurista es autor de más de sesenta manuales, tratados y publicaciones de Derecho Público, además de ser académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia.

Participa con sus tribunas en más de una docena de medios nacionales con un género y estilo inconfundibles. Y en su faceta de actor y productor de cine ha participado en varias películas: "Perdiendo el Este" de Nacho G. Velilla; "El secreto de Ibosim" de Miguel Ángel Tobías, película de la que es coproductor junto a "Me llamó Gennet", de Tobías.

Actualmente, interviene en el rodaje de "The man from Rome" de Sergio Dow, adaptación de la novela "La piel del tambor" de Pérez Reverte, una producción internacional en inglés, con Richard Armitage, Amaya Salamanca, Rodolfo Sancho, Jorge Sanz, Carlos Cuervo, Unax Ugalde, Paul Guilfoyle, Giancarlo Giannini, Fionnula Flanagan, Elena Borrachero y Simón Andreu entre otros.