Marlaska afea a Vox que relacione el atropello de Murcia con yihadismo: "Sacan conclusiones que no existen a día de hoy"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afeado este miércoles a Vox que lance críticas Gobierno al entender esta formación que se trata de ocultar "bajo una alfombra" la vinculación con el yihadismo del atropello mortal ocurrido en Torre Pacheco (Murcia) el pasado 17 de septiembre y que investiga la Audiencia Nacional.

En la sesión de control al Gobierno, Grande-Marlaska ha acusado al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro de vulnerar la independencia judicial. "Sobre unos hechos de una complejidad que no voy aquí a tratar, ya saca conclusiones que no existen a día de hoy", ha sostenido en referencia una investigación en la que se trata de dirimir si fue un acto de una persona con problemas mentales conexo o no con el terrorismo.

Grande-Marlaska ha criticado que se alienten los abucheos al Gobierno en actos públicos por entender que no respetan a las instituciones, como ocurrió en el Día de la Guardia Civil en Córdoba o este martes en el desfile de las Fuerzas Armadas por el 12 de Octubre.

ABUCHEOS AL GOBIERNO

"Hay que pensar más en la Guardia Civil y en las Fuerzas Armadas", ha pedido el titular de Interior, que ha solicitado a Vox que no las "patrimonialice" y mantenga el respeto al conjunto de instituciones, citando al Gobierno, al Parlamento y al Poder Judicial.

"Tratan de generar tempestades, vientos, porque es donde únicamente ustedes se mueven bien; en el diálogo llano, sereno, firme, buscando lo mejor para este país no tienen nada que ofrecer", ha añadido.

En su intervención, Gil Lázaro ha sostenido que "sólo faltaría que se riña" a los españoles que de forma espontánea abuchean al Gobierno, criticando la gestión de Grande-Marlaska por "manipular la realidad para acomodarla a su discurso partidista", citando la investigación de la Audiencia Nacional por el atropello de Torre Pacheco, que ha ensalzado por la intervención "rápida y contundente" de la Guardia Civil.

En su repaso, el diputado de Vox ha citado el acercamiento de presos de ETA, que se "espiara" la actividad en redes sociales durante el confinamiento por la COVID, la ocultación de la participación de escoltas de Pablo Iglesias en unos altercados en un mitin de Vox o que se "incriminara" a esta formación por la falsa agresión homófoba de Malasaña.

También ha alertado del "alcance real" de las cifras de la inmigración ilegal y su incidencia sobre la seguridad de barrios humildes, con delitos "especialmente repugnantes" que afectan a la integridad de las mujeres.

"Este Gobierno y este Ministerio del Interior no oculta ningún tipo de información, a diferencia de otros gobiernos del que usted era portavoz en esta cámara", le ha contestado Grande-Marlaska a Gil Lázaro, recordando su pasado como diputado del PP. Además, ha dicho que lo que "molesta" es que se lleve a cabo una "gestión progresista de la seguridad".