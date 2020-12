Marlaska cree que Otegi debería dejar de liderar a EH Bildu y sostiene que es "hipócrita" excluirles en los Presupuestos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cree que el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, haría una buena "labor" abandonando la "vida política" para desvincular a la formación de su pasado con la banda terrorista ETA, aunque ha asegurado que es "hipócrita" excluirles de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Marlaska ha sostenido que para el partido vasco "hubiese sido más fácil si personas como Otegi, en un momento dado, no hubieran continuado en la política". "No lo voy a negar, porque lo tengo escrito en un libro, y entiendo que personas como Otegi han tenido una historia que poco he compartido yo", ha añadido.

Eso sí, el titular de Interior ha recordado que EH Bildu está compuesto por "muchos partidos", entre los cuales se cuentan formaciones que "siempre condenaron" la violencia de ETA, por lo que ha pedido no "equipararles a todos". Con todo, cree que la formación liderada por Otegi tiene aún el deber de hacer "una autocrítica mayor".

Según Grande-Marlaska, "todos los escaños valen igual", y todos los "senadores y diputados representan a la ciudadanía" tal y como los españoles han querido. "Esto es muy manido pero es cierto: todos queríamos que la izquierda abertzale asumieran responsabilidades y se desvincularan de ETA", ha afirmado.

Por eso, el ministro ha sostenido que sería "un poco hipócrita" decirle a EH Bildu que se pueden "presentar a las elecciones" pero que su voto no puede tener "incidencia". "De una hipocresía carente de sentido y ajena a lo que es un Estado de derecho", ha continuado.

Preguntado por las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que aseguró que EH Bildu se incorporaba a la dirección del Estado tras su apoyo a las cuentas públicas, Grande-Marlaska ha recordado que en la "gobernación" únicamente participan el PSOE y Unidas Podemos.

En esta línea, el responsable de Interior ha insistido en que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que marca la política, y el Ejecutivo de coalición el que dirige las líneas centrales del programa. "El resto de grupos ejercen el papel que tienen que ejercer, elegidos por los ciudadanos", ha zanjado.