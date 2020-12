Marlaska desliza que la pena por sedición es "excesiva" y apuesta por adaptar los tipos a la "gravedad de la conducta"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cree que la pena por sedición puede ser "excesiva" en las conductas "menos lesivas", por lo que ha apostado por adaptar los tipos penales a la "gravedad de la conducta" en la reforma de los delitos de sedición y rebelión que el Gobierno pretende llevar a cabo.

Grande-Marlaska se ha expresado así en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, tras ser preguntado si las penas por sedición le parecen desproporcionadas. "Depende de la conducta a subsumir. Para una determinada conducta puede ser una respuesta no proporcional", ha reconocido.

En este sentido, el titular de Interior ha apuntado que "dentro de los delitos de rebelión y sedición puede haber conductas distintas", por lo que en el caso de las conductas "menos lesivas para el bien jurídico" la "respuesta penal actual" puede ser "excesiva". "Pero todo eso hay que estudiarlo en la reforma", ha apuntado.

Grande-Marlaska, que ha pedido esperar a la propuesta que salga del Ministerio de Justicia, ha dejado claro que, en cualquier caso, la reforma de sendos delitos no se lleva a cabo "para rebajar las penas", sino para adecuar los tipos "a lo que se entiende que es el momento actual" y contar con "penas razonables en parámetros de proporcionalidad".

Así, el ministro ha reconocido que la rebelión y la sedición son delitos de una "gravedad importante" al verse en peligro el "orden constitucional". "No es un delito menor, lo que pasa es que hay momentos en que hay que adaptar los tipos a la realidad de los momentos y con la pena proporcional", ha continuado.

En esta línea, Grande-Marlaska ha insistido en que no se trata de "quitar ningún tipo de gravedad" a los delitos, "independientemente de que haya que adecuar la redacción". "El objetivo es adecuar: si hay que bajar se bajarán, y si no hay que bajarlas pues no", ha zanjado.