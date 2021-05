Marlaska dice "basta ya" ante el "acoso" que sufre: "Por ser valientes, mi equipo sufre el señalamiento de PP y Vox"

Vox afea al ministro su silencio sobre por qué "ocultó" la detención de "falsos escoltas" de Podemos en el mitin de Vallecas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha entonado este miércoles en el Congreso el "basta ya" frente al "acoso" que dice sufrir al recibir insultos por parte de la oposición mezclados con las reiteradas peticiones de reprobación y para que dimita. "Por ser valientes, desde 2018 tanto mi equipo, como yo mismo, llevamos sufriendo estas campañas y el señalamiento por parte de los grupos parlamentarios del PP y Vox", ha dicho.

Marlaska ha recordado su pasado como juez y las amenazas que recibió de ETA, asegurando ante los diputados que no dedicará "ni cinco segundos" de su tiempo para responder a insultos como "indigno", "criminal", "delincuente" o "persona con profundos traumas". En esto ve "acoso, odio o deshumanización": "Son ustedes unos aficionados y no me dan ningún miedo".

"No nos vamos a doblegar señorías de las derechas, y no lo haremos porque tenemos las prioridades muy claras", ha señalado Marlaska desde la tribuna del Congreso en respuesta a una interpelación urgente de Vox, citando entre esas prioridades "recuperar la dignidad del Ministerio del Interior" frente a la gestión del PP en la etapa del anterior Gobierno de Mariano Rajoy y medidas como la subida salarial para policías y la mayor dotación de medios.

Como antes en respuesta a dos preguntas del PP, Marlaska ha asegurado que es víctima de una campaña por poner fin al "uso partidista del Ministerio del Interior" en la etapa que precedió a su llegada al Gobierno, impulsando medidas que van en contra de lo que se hacía antes.

"La política de fabricación y filtración de informes a medida con fines políticos y tener tolerancia cero cuando una filtración pone en riesgo los derechos fundamentales de cualquier procesado", ha comentado sobre sus antecesores del PP, de ahí que su empeña sea "recuperar la decencia".

VOX: DE CALVO SOTELO AL MITIN DE VALLECAS

En la defensa de su interpelación para "restituir la credibilidad en el Ministerio del Interior", la diputada de Vox Macarena Olona ha citado el asesinato de José Calvo Sotelo antes de la Guerra Civil en 1936 a manos de guardaespaldas del dirigente socialista Indalecio Prieto. "La historia le está contemplando, recuerde", ha comentado en alusión a Marlaska.

La referencia la ha incluido Olona en su discurso tras criticar el dispositivo policial en el mitin de Vox en Vallecas en la reciente campaña electoral en Madrid. En este sentido, ha denunciado que fueron víctimas de la violencia de la ultraizquierda y de grupos como Bukaneros y que, posteriormente, Interior "ocultó" la detención de "falsos escoltas" del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

"No venimos a hacer ciencia ficción, sólo le ha faltado ensalzar el golpe de estado", ha respondido Marlaska. Olona le ha replicado citando a la portavoz del PP, Ana Vázquez, que había afeado antes al ministro por decir en el caso del mitin de Vox que es el juez quien "dirige" las diligencias y lo que se comunica, algo que no ocurrió, según ambas diputadas, cuando el titular del Interior apuntó a un hombre como el responsable del asesinato de su mujer en Valladolid.

Para Olona, "la sentencia contra el ministro está dictada" tras estar "15 días mintiendo a sabiendas" durante la pasada campaña electoral en Madrid, en referencia a las detenciones de personas vinculadas a Unidas Podemos, algo que sólo se supo, según ha recordado la diputada de Vox, cuando lo publicó 'El Confidencial' a escasos días de la votación del 4-M.

"Nos enviaron a una ratonera indefensos, rodeados de terroristas callejeros de extrema izquierda, se buscaba un muerto", ha sostenido Olona sobre el mitin en la conocida como 'plaza roja' de Vallecas.

Además, ha censurado que acusaran a Vox de ser los responsables de las amenazas de las cartas con balas enviadas a varios cargos públicos y que el Gobierno permitiera que Unidas Podemos lanzara la campaña "votos contra balas", un lema que ha comparado con uno similar del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

LÍNEA ROJA DEL RESPETO DEMOCRÁTICO

El titular del Interior ha añadido que su intención es "modernizar la seguridad como un gran servicio público" y "poder disfrutar plenamente de derechos y libertades". "Debatiremos con ustedes alternativas, confrontaremos modelos e ideas, lo haremos desde el respeto y desde la convicción, le pido que lo anote, por favor", ha apuntado.

Marlaska se ha referido a las reiteradas peticiones de reprobación y para que dimita --la número 15 con la de este miércoles, según sus cuentas--, incluyendo aquí las propuestas en este sentido de Ciudadanos, afeándoles a los tres grupos que recurran al "insulto" contra él. "Sobre quién soy, lo que represento y lo que hago", ha dicho.

El ministro ha dicho que le mueve la "convicción de que las alternativas" de los grupos de la oposición, "incluso sus críticas", se basan en la búsqueda de lo que es mejor para la sociedad. "Pero les diremos basta ya cuando ustedes crucen la línea roja del señalamiento personal, el cuestionamiento del marco constitucional o siembren la más mínima duda sobre la conducta de los 170.000 empleados públicos de este Ministerio", ha enfatizado.