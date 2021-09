Marlaska dice que el nuevo reglamento contra homenajes de ETA está "avanzado" ante críticas por el acto de Parot

"Vamos a acabar con los actos de enaltecimiento del terrorismo, no vamos a dejar ningún resquicio legal", promete el ministro

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes en el Senado que el nuevo régimen sancionador contra los homenajes a presos y dirigentes de ETA está "realmente avanzado", aunque a la espera de la evaluación de la Comisión Europea respecto al delito de enaltecimiento dentro de la directiva 2017/541 sobre terrorismo.

"Vamos a acabar con los actos de enaltecimiento del terrorismo, no vamos a dejar ningún resquicio legal", ha asegurado el ministro en respuesta a una pregunta oral del PP y una interpelación de UPN en la Cámara Alta.

La senadora del PP Amelia Salanueva le ha reprochado la lentitud en un contexto en el que se convocan actos de homenaje como el Henri Parot, comparando la actuación de Grande-Marlaska en este caso con la "mucha prisa" que se dio para convocar la comisión de delitos de odio a raíz del "bulo de Malasaña" sobre una falsa víctima de homofobia.

"No tenemos un solo borrador ni una propuesta", ha señalado Amelia Salanueva, en referencia a la reforma de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para impulsar las multas contra los homenajes, debido al escaso éxito por la vía penal contra actos de enaltecimiento y humillación de las víctimas.

El PP le ha reprochado que no convoque la comisión de delitos de odio ante cada homenaje a presos de ETA, como ocurrirá el 18 de septiembre con uno de Henri Parot, responsable de 39 asesinatos, así como cuando un militante del PP sufre una agresión en el País Vasco o tras los altercados frente a la Jefatura Superior de la Policía en Vía Laietana en la última Diada.

"NO PUEDE UTILIZARLO POLÍTICAMENTE"

"No se da prisas porque no puede utilizarlo políticamente", ha sostenido, añadiendo que "ha mentido" y esto ya "resulta sangrante". En este sentido, Salanueva ha recordado el acercamiento de presos tras poner fin a la dispersión sin reclamar colaboración la Justicia, afirmado que Grande-Malaska es un "ministro achicharrado" que no tiene otra salida que dimitir.

Grande-Marlaska ha recurrido a los datos de Covite para sostener que con el Gobierno del PP había más actos de homenajes a presos de ETA, al señalar que en 2017 fueron 48 frente a los 20 en 2019 y 19 en 2021. También le ha afeado a los 'populares' que "confronten víctimas" entre delitos de odio. "Lo importante es tener un Estado que nos defienda a todos", ha apuntado.

El titular de Interior ha señalado que el Gobierno "trabaja para las víctimas" y que cualquier acto de este tipo es "constitutivo de una ofensa al colectivo más digno", en referencia a las víctimas del terrorismo, y también a los "valores democráticos".

En su intervención, Grande-Marlaska ha comparado su gestión al frente del Ministerio con la de los gobiernos del PP para sostener que bajo su dirección "no se organizan operativas como la Kitchen".

DIMISIÓN SI NO IMPIDE EL ACTO DE PAROT

En la misma sesión del Pleno del Senado, UPN ha defendido una interpelación en la que ha reclamado a Grande-Marlaska que "se haga lo que se tenga que hacer", pero que se haga rápido para evitar estos homenajes a presos y dirigentes de ETA, debido a la ofensa que supone para las víctimas.

El senador Alberto Prudencio Catalán ha culpado a Grande-Marlaska en el caso de que se lleve a cabo el homenaje a Parot el próximo sábado. "Usted será responsable y no le quedará otra que dimitir", le ha advertido, añadiendo que a ETA no se le ha derrotado "políticamente".

Aunque ha dicho que no podrá asistir, Grande-Marlaska le ha invitado a asistir al acto convocado en Vitoria el viernes en respuesta a la marcha en Mondragón de la plataforma Sare. También ha insistido en respuesta a UPN que los actos de homenaje a ETA se han reducido "dos terceras partes" si se compara con los gobiernos del PP, de ahí que haya pedido "prudencia antes de lanzar esa alarma social".

"Hay menos excarcelaciones y las asociaciones de víctimas están actuando para denunciar estos actos", ha enfatizado el ministro, aunque subrayando que los 19 actos de lo que va de año "son 19 más de los que le gustaría que sucedan".