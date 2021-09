Marlaska: No hay déficit de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña

Madrid, 29 sep (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que haya déficit de policías nacionales y de guardias civiles en Cataluña así como que su situación en esta comunidad autónoma esté provocando una fuga de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como ha apuntado Vox.

Así lo ha manifestado este miércoles en el Congreso a una interpelación del diputado de Vox Javier Ortega Smith, quien le ha preguntado sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio del Interior para proteger a las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña.

Ortega Smith ha denunciado que Cataluña lleva décadas sufriendo un terrorismo callejero alentado desde la propia Generalitat y sus "asociaciones satélite", y una situación de odio, violencia y daños provocados por los socios del Gobierno que llevó al "golpe de Estado" del 1 de octubre de 2017 con acoso y ataques a policías nacionales, guardias civiles e infraestructuras.

Ha añadido que frente a esta situación las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña no tienen medios suficientes, no se les permite utilizar material antidisturbios y no perciben apoyo institucional por parte del Gobierno, lo que ha llevado a que se hayan producido más de 800 solicitudes de traslado a otras comunidades autónomas.

Además, Ortega Smith ha asegurado que no tienen una "retribución justa" y ha estimado que los agentes destinados en Cataluña deberían cobrar un suplemento por trabajar en una "zona de especial singularidad".

El ministro ha lamentado que Vox quiera apropiarse de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que "son de todos" y que refleje una realidad de Cataluña que es falsa solo para su objetivo de crispar.

Y ha añadido: "El Gobierno realiza una labor política junto con las instituciones de Cataluña para encontrar una solución a los problemas y estoy convencido de que con voluntad de encuentro, pactos y acuerdos se podrán reconducir".

Grande-Marlaska ha recalcado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "no se han ido de Cataluña" y que en la actualidad hay 6.800 agentes de las mismas (policías nacionales y guardias civiles), más de los que había cuando llegó al ministerio en 2018. A 31 de diciembre de 2017 había 6.184.

Por otra parte, ha explicado que su departamento ha posibilitado una equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con agentes de otros cuerpos, además de que se han realizado tres ofertas públicas de empleo con una tasa de reposición superior al 115 por ciento.

"No le tolero que confronte a cuerpos policiales entre sí; deje en paz a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos d'Esquadra", le ha dicho Grande-Marlaska a Ortega Smith para asegurar que trabajan en continua colaboración.