Marlaska no vería "adecuado" llamar Volhov a la operación contra el entorno independentista y pide respetar al juez

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este jueves que no vería "adecuado" llamar Volhov a la operación liderada por la Guardia Civil contra el entorno independentista catalán, aunque ha dicho que tiene "diferentes versiones" sobre el nombre del operativo y que, en cualquier caso, hay que respetar la investigación del Juzgado de instrucción 1 de Barcelona porque esto es "garantía de independencia y de separación de poderes".

En una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE, recogida por Europa Press, Grande-Marlaska ha sido cuestionado por el nombre del operativo en el que se han practicado una treintena de detenciones de empresarios y políticos del entorno del movimiento independentista por posible desvío de fondos públicos para financiar el 'procés', incluyendo posibles vínculos con Tsunami Democràtic o los gastos del expresidente Carles Puigdemont en Bélgica.

Grande-Marlaska ha comentado que el nombre de las operaciones policiales "en ningún caso califica la operación", después de que la Guardia Civil en una nota de prensa dijese que el operativo había sido bautizado como Volhov, un río ruso que da nombre a una batalla del ejército nazi con participación de la División Azul.

"Me han llegado diferentes versiones sobre el nombre", ha explicado el titular del Interior, en alusión a que el nombre elegido era Voloh, "de fonética parecida", y que no se refiere a ninguna batalla sino a una deidad como Anubis, que ya usó la Guardia Civil en su operación contra los preparativos del referéndum del 1-O. "Si fuera el nombre expuesto", ha dicho sobre la primera opción, la de Volhov, "no me parecería adecuado".

RENOVACIÓN DEL CGPJ

Sobre la renovación del CGPJ, el ministro del Interior ha reclamado "exigirle más" al PP "que un discurso determinado y concreto", en referencia a las palabras de Pablo Casado contra Vox en la moción de censura, y que "sea consciente" de que su "postura de bloqueo" genera "una desconfianza hacia las instituciones". "La responsabilidad total en este tema es del PP", ha defendido.

Marlaska ha recordado que el presidente del Gobierno paralizó la propuesta de reforma del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para negociar la renovación con los 'populares'. "No puedes ser constitucionalista una semana y la semana que viene olvidarte", ha criticado.

Con todo, el titular de Interior ha aclarado que por "principios" todos los "partidos parlamentarios", y también los que forman parte del Gobierno, "deben formar parte" del CGPJ. "No puede aceptarse esa postura de exclusión", ha contestado Marlaska sobre si el PSOE excluiría a Podemos de la negociación como reclama el PP.

Eso sería, ha asegurado, una postura "casi de inconstitucional". "¿Quién elige a los vocales? El Parlamento. ¿Quién tiene que ser protagonista? El conjunto del Parlamento", ha reseñado.

Respecto a la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de nombramiento de los jueces del CGPJ, ha sostenido que "lo importante en la elección de órganos constitucionales" es adoptar "un amplio consenso y trasladar la voluntad" de que "en una democracia no se puede bloquear" desde una formación política.

Así, ha defendido el actual sistema del CGPJ con "el doble filtro" para elegir a los vocales y ha subrayado que un "poder del Estado" debe estar "representado por el Parlamento" y la "soberanía popular. "El verdadero Poder Judicial son los 5.500 jueces que están dictando sentencias", ha apuntado.