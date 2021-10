Marlaska: estamos preparados para una recuperación rápida y justa de España

Logroño, 31 oct (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este domingo que el Gobierno "está preparado para una recuperación rápida y justa de España, que llegue a todos los rincones".

En este sentido se ha pronunciado en la clausura del 15 Congreso del PSOE de La Rioja, junto a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y la presidenta del Gobierno riojano y nueva secretaria general de los socialistas riojanos, Concha Andreu.

Grande-Marlaska ha dicho que la crisis española, con el PP, fue "lenta e injusta" porque "siempre pagó la clase media baja", pero, además, con "corrupción", ya que "todavía no se han ido de Génova (sede del PP)" y "no se van no porque no quieran, sino porque lo tienen muy difícil".

Frente a esta forma de afrontar una crisis, Grande-Marlaska ha asegurado que están los socialistas, "preparados para la recuperación rápida y justa" del país, con medidas como avances en el Salario Mínimo Interprofesional, el Ingreso Mínimo Vital y la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

Se ha referido también a los 10.000 millones de euros para las políticas de reto demográfico, políticas para el tejido empresarial y a los más de 2.300 millones de euros en becas, que beneficiarán a 850.000 jóvenes, como también ha indicado Alegría.

Eso es "hacer política socialmente y cumplimos porque cuando hablamos de política social, también hablamos de sanidad", ha recalcado Grande-Marlaska, para quien "no vale con buenas palabras, sino con hacer políticas".

También ha destacado el "orgullo de país" que tienen los socialistas y ha puesto como ejemplo, entre otros, a los sanitarios que han estado al frente en esta crisis de la covid-19, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Sobre el Instituto Armado, este Gobierno ya ha recuperado a 10.000 efectivos de los 12.000 perdidos con el Gobierno del PP, ha subrayado; y ha citado el plan de infraestructuras 2019-2025, dotado con 600 millones de euros para dotar de medios a las comisarias y cuarteles de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Ha incidido en el "orgullo" de los socialistas de que España es "un país tolerante, solidario y digno"; así como un "referente" en la inmunización frente a la covid-19, lo que ha refrendado Alegría, también miembro de la Ejecutiva federal socialista.

"Nos diferencia de la derecha que siempre hemos creído en este país", ha recalcado la ministra, quien ha indicado que "los principales avances en los últimos 40 años llevan la marca del PSOE", pero "hay que seguir en esa línea de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos" y buscar soluciones a "los problemas de la gente".

El congreso ha finalizado con la intervención de Andreu, quien ha llegado al congreso ya como líder del PSOE riojano desde el pasado mes de septiembre, dado que fue la única que presentó una candidatura a la Secretaría General y su Comisión Ejecutiva ha sido aprobada con el 90 % de los 198 delegados.

En su intervención, se ha comprometido a liderar "un partido unido, coherente, participativo y capaz de ofrecer la opción más beneficiosa a los riojanos y riojanas en 2023".

Andreu ha pedido a los asistentes "confianza e ilusión" y ha dicho que cuentan con "compromiso, valentía, trabajo y el absoluto convencimiento de que estas siglas, este PSOE, y los militantes que lo formamos, somos capaces de hacer avanzar este país y esta región construyendo una sociedad mejor, como siempre lo hemos hecho".

"Este partido va a salir, desde ya, a ganar las próximas elecciones en La Rioja", ha dicho tras agradecer a su antecesor, Francisco Ocón, su trabajo y el de toda la Ejecutiva saliente porque, sin ellos, no se podría estar haciendo realidad el programa del PSOE desde las instituciones riojanas, a las que el PSOE accedió tras 24 años de gobiernos del PP.