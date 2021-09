Marlaska rechaza igualar independentismo con terrorismo y lo ve una ideología respetable "si no ejercita la violencia"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha contestado este miércoles con un "rotundamente no" a si el independentismo es equiparable al terrorismo, señalando que los partidos que se declaran independentistas lo hacen por una ideología que es "tan respetable como cualquier otra, siempre que no busque ni ejercite la violencia".

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada de Junts Mariona Illamola ha preguntado por esta cuestión a raíz de la detención en Cerdeña del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en virtud de una euroorden emitida por el Tribunal Supremo. Grande-Marlaska ha pedido respeto para los procesos judiciales, defendiendo que "en España mandan los tres poderes".

En concreto, la diputada se ha interesado por el "cruce de poderes inaudito" que propició este arresto, planteando dudas sobre si hubo conocimiento previo del presidente del Gobierno o del Rey. También ha cuestionado los "informes falsos" policiales que obran en causas judiciales y ha relativizado investigaciones como las de los CDR procesados por terrorismo al rebajar lo incautado a "productos de limpieza" o "para matar malas hierbas".

NO INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES

"El independentismo es una ideología tan respetable como cualquier otra, siempre que no busque ni ejercite la violencia para el cumplimiento de sus fines", ha defendido Grande-Marlaska, que ha censurado a Junts por plantar que el Gobierno "intervenga en procesos judiciales". "Ese Estado que tiene usted en la cabeza me preocupa, parece que no existe la división de poderes", le ha dicho a Illamola.

Grande-Marlaska ha defendido que es una "obviedad" que el independentismo es una ideología respetable, con posiciones "absolutamente legítimas" y que los "demócratas estarán ahí para defenderlo". El Gobierno, ha añadido, "no comparte esos procesos independentistas, pero sí procesos para el encuentro".

El ministro ha añadido que la Constitución no es militante porque "no exige ideología concreta ni una defensa a ultranza de su contenido". "Por eso somos una de las democracias plenas", ha sostenido antes de añadir que, tras el arresto de Puigdemont, lo que hay que hacer es dejar que los tribunales actúen. "En España mandan los tres poderes, cada uno en el marco de sus competencias", ha enfatizado.