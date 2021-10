Marlaska supedita convocar Pacto Antiterrorista que pide el PP al "total esclarecimiento" del atropello de Murcia

El PP no comparte la decisión porque desde 2018 no se ha celebrado ninguna reunión y no es el único caso que requiere de información

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha supeditado convocar el pacto antiterrorista que solicita el PP a que concluya la investigación judicial con participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el atropello mortal de Torre Pacheco (Murcia), y así conseguir el "total esclarecimiento" de este suceso que se analiza en la Audiencia Nacional como posible atentado yihadista.

En una carta en respuesta a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, el ministro del Interior comparte la "preocupación" por los hechos que rodean al atropello del pasado 17 de septiembre en el que un joven marroquí --que presentaba herida por arma blanca-- falleció tras impactar con el coche en el que circulaba contra una terraza de un bar, matando a otra persona tras el impacto.

"La investigación rigurosa de los hechos y la plena colaboración con la autoridad judicial sigue en curso y conducirá a buen seguro al total esclarecimiento de los hechos", ha señalado el titular del Ministerio del Interior en un escrito a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press.

Grande-Marlaska alega que desde el Ministerio consideran que conviene esperar a la finalización de las necesarias investigaciones para, en su caso, proceder más adelante a la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista.

REACCIÓN DEL PP

El PP no comparte la decisión porque desde 2018, cuando llegó Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, no se ha celebrado ninguna reunión del pacto. Además, entienden que el Gobierno tendría que informar en este foro de otros casos además del de Torre Pacheco, según precisan a Europa Press fuentes 'populares'.

En su carta, el titular del Interior destaca que el pacto antiterrorista es un "instrumento fundamental para hacer realidad la imprescindible unidad de las fuerzas políticas ante la grave amenaza que representa el terrorismo", lo que supone una "prioridad" para el Ministerio.

El PP solicitó convocar a los grupos políticos a raíz de las informaciones sobre el atropello mortal de Torre Pacheco. La investigación --declarada secreta por el juez Alejandro Abascal-- trata de determinar la motivación terrorista o si se trata de una actuación aislada de una persona con problemas mentales, de acuerdo a las anotaciones halladas, entre otros indicios.

Esa prioridad es la que motiva, según la respuesta de Grande-Marlaska a Cuca Gamarra, que en este momento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén centradas en la investigación y esclarecimiento de todas las circunstancias que concurren en el suceso, al objeto de aportar al órgano judicial instructor "cuantas pruebas e informaciones sean necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y las responsabilidades penales que pudieran desprenderse".

En la carta, Grande-Marlaska agradece la disposición de la portavoz parlamentaria del PP y recuerda el "minucioso y constante" trabajo que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, citando las reuniones semanales de la Mesa de Valoración de la Amenaza, constituida en 2015, y que mantiene el nivel 4 sobre 5 de riesgo alto, con las consiguientes medidas de reforzamiento de los dispositivos de seguridad.