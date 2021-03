Marlaska ve "mala fe" en Jiménez Becerril (PP) y dice que ataca a los jueces al cuestionar el acercamiento de etarras

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado este miércoles la "mala fe" de Teresa Jiménez Becerril, diputada del PP y hermana del concejal de Sevilla Alberto Jiménez Becerril asesinado por ETA junto a su mujer, al entender que pone en duda la derrota de la organización terrorista y ataca al Poder Judicial cuando cuestiona "el principio de legalidad" aplicado para el acercamiento de presos etarras.

"Basta ya de oportunismo, de utilizar el terrorismo como arma de confrontación", ha señalado Grande-Marlaska en una sesión de control al Gobierno en el Congreso donde ha respondido a las críticas de PP y Vox por el acercamiento a cárceles más próximas del País Vasco y Navarra de más de 150 etarras y el acto de destrucción de armas organizado en dependencias de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid).

Grande-Marlaska ha dicho que siguen "criterios técnicos" para los traslados de etarras. "En su intervención, usted hoy ha atacado al Poder Judicial, a los jueces, que también pusieron mucho en la derrota de la organización terrorista ETA", ha señalado en referencia a Jiménez Becerril. Además, le ha retado a que lleve a los tribunales si cree que "actúa discrecionalmente" con su política penitenciaria.

"Usted hoy ha atacado a la autonomía del País Vasco dudando del cumplimiento de la legalidad, desconociendo que la transferencia será de la gestión penitenciario, no de la política penitenciaria y lo hace, evidentemente, con mala fe", ha continuado el ministro del Interior, en respuesta a Jiménez Becerril.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

El titular del Interior ha defendido la aplicación del "principio de legalidad para vencer a la organización terrorista ETA y para aplicar la legislación penitenciaria" y también la celebración del acto en Valdemoro, negando que fuese de propaganda del Gobierno sino a petición del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que lo había reclamado al PP en 2017 como, según ha dicho, acto de "simbología máxima" en homenaje a las víctimas y dentro de los eventos previos a la inauguración de su nueva sede en Vitoria.

Teresa Jiménez Becerril ha criticado el acto de destrucción de armas preguntándose si entre el arsenal estaba alguna de las empuñadas por el "terrorista Otegi", aludiendo al pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu, motivo que le ha llevado a defender que "ETA no está derrotada".

La diputada del PP --largamente aplaudida por su bancada-- le ha pedido a Grande-Marlaska que le mire a la cara y le ha acusado de "humillar" a las víctimas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como "pisotear el sacrificio de miles de españoles". También ha censurado el traslado de presos y el traspaso de la competencia de prisiones al Gobierno vasco "para que los terroristas salgan a la calle".

En su turno, Grande-Marlaska ha cuestionado la "valentía" del PP por los ataques dirigidos contra él por Jiménez Becerril y antes por Marimar Blanco, ambas víctimas del terrorismo, a las que ha dicho que respeta, aunque matizando que sí puede confrontar con los políticos. "Ya sólo me queda decirle una cosa: si usted cree que este Gobierno está actuando discrecionalmente, no me plantee esta pregunta aquí, me la plantea ante un órgano judicial", le ha dicho.

VOX: "BASTA DE MINISTROS MISERABLES"

El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha aprovechado su turno para denunciar la "sucia e indigna manipulación" de las palabras de Jiménez Becerril que había hecho Grande-Marlaska al acusarla de atacar a jueces. "Basta ya de ministros miserables y de Gobierno miserable", ha asegurado.

Acto seguido, ha dicho que Grande-Marlaska es el "felpudo" de EH Bildu y ha criticado al Gobierno por "desvirtuar el acto original a puerta cerrada y de homenaje a las víctimas" que iba a ser la destrucción de armas en Valdemoro, convertido en un "espectáculo al servicio de la vanidad de Sánchez y repleto de petulancia". En este punto, ha censurado la "dialéctica infecta" del presidente al hablar de reconstruir la paz y de armas entregadas, lo que entiende que fue propio del lenguaje etarra.

Grande-Marlaska ha replicado que su pasado como juez es "mucho más solvente" que la de Gil Lázaro, recordándole su pasado en las filas del PP y sus palabras cuando el expresidente del Gobierno José María Aznar hablaba de ETA como Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Entre las citas rescatadas, ha usado una del hoy diputado de Vox apoyando el acercamiento de un "número importante de presos de ETA".

"Tiene la fe del converso", le ha dicho Grande-Marlaska a Gil Lázaro, subrayando que "enmudeció" en el pasado cuando ETA aún estaba activa y hubo contactos del Gobierno del PP para buscar el fin del terrorismo. También ha utilizado una frase del dirigente de Vox para llamar al PP "partido cobarde" por no ser "capaz" de realizar el acto de "simbología máxima" que le reclamó en 2017 el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.