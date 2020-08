Maroto anuncia que el PP abrirá el curso en el Senado impulsando la Comisión Mixta de Reconstrucción que planteó Sánchez

Y, en paralelo, defiende que Sánchez y sus ministros "mentirosos" sean investigados en el Congreso

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha anunciado que su formación abrirá el próximo curso político en la Cámara Alta dando un impulso a la Comisión Mixta de Reconstrucción que planteó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión plenaria y que aún está sin fecha.

En una entrevista concedida a Europa Press, Maroto ha explicado que ésta será la primera actuación que el Grupo Popular realizará en el mes de septiembre, cuando comience el período de sesiones en el Senado, y que trasladará al PSOE la importancia de "trabajar pronto y rápido" para promover la labor de la Cámara Alta en los trabajos de reconstrucción del país.

El Grupo Popular registró, junto a Coalición Canaria, la petición de una Comisión de reconstrucción en el Senado, parecida a la que se ha desarrollado en el Congreso. Este planteamiento fue recogido por Sánchez, que en mitad de una sesión plenaria propuso a Maroto que también participaran diputados en este órgano. El PP recogió el guante y volvió a registrar la Comisión Mixta, si bien a día de hoy no hay una respuesta oficial para este grupo de trabajo.

"Nosotros no nos vamos a perder en las formas", ha señalado Maroto en relación al ofrecimiento de que la Comisión fuese también integrada por diputados, aunque ha cargado contra Sánchez y el PSOE por no haber dado "señales de vida" desde que la registraron por segunda vez: "Si te he visto no me acuerdo".

MEJORAR LA COORDINACIÓN ANTE LOS REBROTES

En paralelo, el portavoz del Grupo Popular ha reivindicado la labor del Senado como "cámara territorial" que pueda ayudar a mejorar la coordinación entre las administraciones para tener un mayor control de los rebrotes de coronavirus. Para ello, ha pedido que se celebre la Comisión General de las Comunidades Autónomas, órgano en el que están representados los gobiernos regionales, el Ejecutivo central, y los partidos políticos .

"El Senado de España está definido perfectamente para asumir la coordinación entre las tres patas legislativas para poner sobre la mesa propuestas concretas y coordinarnos contra el coronavirus", ha defendido el dirigente 'popular', quién ha recalcado que Sánchez tiene la "oportunidad" en la Cámara Alta de dar una solución a la coordinación de las Comunidades Autónomas con relación a los focos de Covid-19.

El exalcalde de Vitoria ha puesto en valor el trabajo de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que permite que haya un "criterio homogéneo" a la hora de actuar frente a los rebrotes de coronavirus y que se actúe de forma "similar" en Extremadura, en Madrid o en Aragón cuando hay focos activos.

Durante el estado de alarma, el PP sumó los votos del PNV y forzó la convocatoria de esta Comisión de las CCAA para explicar la gestión del coronavirus. Sin embargo, la ausencia de Pedro Sánchez y de varios presidentes autonómicos empañó esta cita que pretendía mejorar la coordinación respecto a la crisis sanitaria.

Con todo, Maroto ha asegurado que el Grupo Popular en el Senado está esperando a Sánchez para "tenderle la mano" para realizar propuestas en positivo, pero no para "pasarle la mano por el lomo". A este respecto, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo por no realizar finalmente la comparecencia monográfica que había prometido para antes de que se acabara este curso político: "Se ha marchado de vacaciones sin cumplir su palabra".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL GOBIERNO

El portavoz del PP en el Senado ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria del Covid-19 acusando incluso al Ejecutivo de "actuar tarde, actuar ineficientemente y mentir de forma soberbia".

Por eso, y en la línea marcada por el líder del PP, Pablo Casado, Maroto ha hecho referencia a una posible comisión de investigación en el Congreso contra Sánchez y sus ministros "mentirosos" porque considera que tienen que asumir "sus responsabilidades".

El pasado mes de junio, Casado aseguró ante el máximo órgano del Partido Popular que iba a solicitar una comisión de investigación contra el Gobierno para depurar las responsabilidades de su gestión al frente de la crisis del coronavirus.

"El Gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza ha mentido, esto está comprobado; ha gestionado de forma ineficiente, también está comprobado; y han actuado de forma soberbia, y esto también está comprobado", ha añadido Javier Maroto, quien ha asegurado que esta comisión de investigación es una cosa "completamente separada" del órgano de reconstrucción que han registrado en el Senado.

"SOMOS VEHEMENTES PERO REALIZAMOS PROPUESTAS"

En cuanto al nivel de crispación que se ha visto en las últimas fechas tanto en el Congreso como en el Senado, Javier Maroto ha querido defender a su grupo parlamentario. "Somos vehementes pero realizamos propuestas", ha reivindicado el portavoz 'popular', que a renglón seguido ha cargado contra el PSOE por "escupir sobre el PP", mientras Sánchez estaba pidiendo que apoyase el estado de alarma.

"A veces presentar una propuesta no es crispar", ha resaltado Maroto, quien ha vivido varios momentos de tensión durante este curso legislativo, en el que incluso llegó a abandonar un pleno tras una trifulca con el senador de Más Madrid.

Por último, sobre las declaraciones institucionales a favor de la mujer y en contra del racismo que ha vetado Vox, Maroto ha reconocido un debate dentro del Senado para estudiar otras vías para apoyar o rechazar ciertos temas, si bien ha explicado que todos los partidos políticos "sin excepción" deben de estar de acuerdo para realizar declaraciones institucionales.

"O estamos todos de acuerdo o no se puede llamar declaración institucional, se podrá llamar moción ampliamente apoyada o se podrá llamar texto apoyado por los portavoces pero no declaración institucional", ha sentenciado el dirigente del PP.