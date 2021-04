Maroto carga contra Vox por "criminalizar" al Gobierno y dice que "la ultraderecha no cabe" en la sociedad española

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha cargado este viernes contra Vox por criminalizar diariamente al Gobierno al tiempo que ha asegurado que "la ultraderecha no cabe" en la sociedad española por mantener un "discurso del odio" que "tiene consecuencias".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Maroto ha aprovechado para "denunciar" y mostrar su apoyo hacia el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, después de que los tres hayan recibido cartas amenazantes con balas en su interior.

En esta línea, la ministra ha señalado que ningún político "debe olvidar que representa a millones de ciudadanos" y que su labor es "transformar" el país. "Cuando uno lo olvida, no debería estar en una lista ni en ningún puesto de responsabilidad", ha sostenido.

Maroto, que ha confesado que el Gobierno está "preocupado" por la crispación política, ha insistido en que "se va a investigar y se va a buscar a las personas que están detrás" del envío de las misivas.

Asimismo, la ministra ha criticado que la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, haya puesto "en duda" las cartas. "No se puede permitir que se ponga en duda. No cabe la ultraderecha en nuestra sociedad, que avanza y no quiere retroceder", ha afirmado.

Maroto se ha expresado así después de que el propio Iglesias haya abandonado esta mañana el Debate de la Cadena SER en su arranque después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, se haya reafirmado en que no cree sus amenazas de muerte y tras pedirle "que se largue".

RESPETA QUE EL JUEZ NO RETIRE EL CARTEL DE VOX

Preguntada sobre el clima político en la Comunidad de Madrid, la titular de Industria ha lamentado que la palabra se utilice "para confrontar" y no "para buscar complicidades" y "salvar vidas y empleos".

"(La política) Está crispada porque hay un gobierno que está confrontando no solo con el gobierno de España sino con los autonómicos cada miércoles en el Consejo Interterritorial. Cada declaración que hace Ayuso, donde hay un problema, busca culpables. También el discurso de Vox, que desde Madrid llega al conjunto del territorio", ha aseverado.

Con todo, Maroto cree que la situación política en la Comunidad de Madrid parece más exaltada porque "los medios" ponen "mucho el zoom". "Yo, que viajo mucho fuera, lo que vemos es que hay cansancio, lo que quieren es que resolvamos los problemas, y en eso está ocupado el Gobierno", ha explicado.

Por último, preguntada por el cartel electoral de Vox sobre los menores extranjeros no acompañados, Maroto ha señalado que respeta la "decisión" del juez, que ha decidido no retirarlo. "Pero seguimos condenando utilizar la xenofobia a los menas, contra un colectivo como los pensionistas que en esta crisis es de los más afectados", ha zanjado.