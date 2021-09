Maroto confía en que se aclaren los términos de las necesidades de Cataluña conforme a la inversión del Prat

TOLEDO, 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha confiado en que "se aclaren los términos de las necesidades de Cataluña conforme a la inversión del aeropuerto del Prat", tras la decisión del Gobierno de dejar en suspenso la ampliación de este aeropuerto.

"Todo lo que sea invertir en movilidad en el sector turístico es bueno, tenemos que conectarnos al mundo. Serán inversiones que si se posponen, son necesarias. Espero que se aclaren los términos de cuál es la necesidad de Cataluña conforme a la inversión del Prat. El Gobierno apostará por conectarnos al mundo, porque esa será la mejor manera de reactivar nuestra economía", ha afirmado la ministra a preguntas de los medios antes de participar en la visita a la presentación oficial de las actividades del parque 'Puy du Fou España'.

Sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado contraria a las peticiones de dimisión ya que es un ministro que "defiende a los más vulnerables", al tiempo que ha remarcado que el colectivo LGTBI está "amenazado" y este tipo de agresiones existen, y no se deben ocultar porque una persona haya mentido. "No ayuda el discurso del odio. No van a encontrar al Gobierno de España en el ruido", ha afirmado.

Respecto a las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, criticando al Gobierno de Pedro Sánchez ante líderes del Partido Popular Europeo (PPE), Reyes Maroto le ha reprochado que "flaco favor" le hace a España poniendo en duda la ejecución de fondos europeos, al tiempo que ha acusado a su partido de ser "antipatriota" y de estar en una España "en blanco y negro", algo que desde el Ejecutivo central lamentan, al tiempo que esperan que cambie su discurso en favor de los españoles.