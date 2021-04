Maroto (PP) carga contra Sánchez por decidir sobre el estado de alarma sin escuchar a los presidentes autonómicos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha cargado este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por decidir sobre la continuidad del estado de alarma "sin hablar con los presidentes de las comunidades autónomas", los principales "afectados" a la hora de "tomar medidas".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Maroto ha recordado que el presidente vasco, Íñigo Urkullu, y el de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han pedido a Sánchez que les escuche. "Encima de estar durmiendo el sueño de los justos, a la hora de tomar la decisión no pregunta", ha lamentado.

En este contexto, el portavoz 'popular' ha recordado que su formación ha propuesto al jefe del Ejecutivo una alternativa para "no estar en el limbo", que pasa por la aprobación de una ley de pandemias en el Consejo de Ministros del próximo martes para que "en 15 días las CCAA tengan una solución jurídica".

Una solución, ha señalado Maroto, que evitaría que los dirigentes autonómicos no dependieran de la decisión de un juez, que podría tirar "por tierra" sus decisiones si no aciertan. "Todo esto no puede estar sometido a los jueces permanentemente", ha insistido.

El portavoz del PP en la Cámara Alta, que ha acusado a Sánchez de ser "un problema para agravar la pandemia en España", ha lamentado que el presidente no haya "aprendido", de la situación vivida antes del último estado de alarma, cuando las "medidas urgentes" de los líderes autonómicos quedaban "sometidas a un juez".

"Sánchez no ataca al virus, solo ataca al virus y eso es indecente, porque solo está con la obsesión por las elecciones en Madrid", ha continuado Maroto, que ha señalado que la "primera cuestión" a la hora de decidir sobre qué sucederá en España a partir del día 9 de mayo --cuando decae el estado de alarma-- es "descubrir cuándo mintió Sánchez".

"¿Cuándo nos dijo que sin estado de alarma las CCAA no tendrían cobertura jurídica para tomar decisiones o nos está mintiendo ahora cuando nos dice que no hace falta estado de alarma para que las tomen? Una cosa y la contraria a la vez no puede ser. Nos ha mentido antes o nos miente ahora", ha sostenido Maroto.