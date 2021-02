Maroto (PP) cree que Rajoy es una "persona honesta" y dice que Casado "ha cumplido" con su promesa de ejemplaridad

Dice que Calvo hace el "ridículo" dando lecciones de honorabilidad con la corrupción tras estar en el Gobierno de los ERE de Andalucía

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, considera que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es una "persona honesta" y ha criticado que el extesorero Luis Bárcenas ofrezca una versión y la contraria sobre el caso de la supuesta caja b del PP. Dicho esto, ha recalcado que el actual presidente del PP "ha cumplido" con su promesa de "tolerancia cero contra la corrupción".

"Este episodio aburre ya de lo viejo que es y de las veces que se ha hablado de lo mismo. Prácticamente no hay nada nuevo, siempre es lo mismo dicho de otra manera", ha declarado Maroto, después de que Bárcenas haya acusado a Rajoy es destruir pruebas de la supuesta caja B en 2009 y haya confesado que él se guardó una copia.

En este sentido, ha recalcado que Bárcenas "ha dicho una cosa y la contraria en varias ocasiones" y se ha mostrado convencido de que ahora seguirá el "consejo" de su abogado para reducir su estancia en la cárcel si "parece que colabora con la Justicia". "Estoy opinando de la estrategia de defensa de un preso condenado por delitos", ha indicado.

UN "GIRO" EN 2015 CON LA RENOVACIÓN DE LA CÚPULA DEL PP

Tras asegurar que él considera que hay que "dar la cara en los momentos buenos y malos", ha recordado que en 2015, tras la llegada de Pablo Casado y él mismo a al dirección del PP que presidía Rajoy, reconocieron que lo que sucedía entonces con Bárcenas no era lo que la "inmensa mayoría de la sociedad" demandaba, que era "contundencia" y "rotundidad".

Entonces, ha proseguido, dijeron "sin tapujos" lo que pensaban del extesorero tildándole de "presunto delincuente" y el propio Bárcenas se querelló contra ellos. "Dimos un paso o hicimos un giro que era profundamente necesario", ha apostillado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

En este punto, ha afirmado que él cree en la "honestidad" de Mariano Rajoy y la defiende. "Creo que es una persona honesta y creo que hay muy poca gente que pueda dudar lo contrario", ha manifestado el portavoz del PP en la Cámara Alta.

SE QUEJA DE LA TARDANZA DE LA JUSTICIA

Dicho esto, ha dejado claro que Casado se presentó a las primarias del PP --en julio de 2018 tras la moción de censura que desalojó a Rajoy de Moncloa-- con un mensaje de la ejemplaridad, prometiendo "tolerancia cero con cualquier caso de corrupción sea quien sea esa persona, se llame como se llame y haya hecho lo que haya hecho".

"Y desde que Pablo Casado es presidente del PP no solo lo ha prometido sino que lo ha cumplido. Por eso me siento representado en ese proyecto", ha recalcado, para añadir que su partido defiende "depurar todas las cuestiones" relacionadas con este caso, que "la justicia está tardando años en juzgar".

A renglón seguido, Maroto ha criticado que Bárcenas esté "amenazando" y ha dicho que si tiene "algún papel o grabación" que lo saque a la luz, de forma que "si alguien ha hecho algo mal, que pague por ello".

Además, ha señalado que si ha cambiado la versión porque "quiere mucho" a su mujer, Rosalía Iglesias, el extesorero se lo tendría que "haber pensado antes de hacer lo que hizo para que no pague el pato ni él ni su mujer ni todos los demás".

Asimismo, Maroto ha admitido que sería "ilícito" y "no ético" si desde el Gobierno se hubiera hecho al respecto para frenar este caso. "Si no es ilícito, es profundamente no ético y lo condenaría", ha apostillado.

DICE A CALVO: "NO SE ARREGLA EL ASUNTO DICIENDO 'Y TÚ MÁS'"

También ha criticado las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo tachando de "trilero" al PP y acusándole de haber puesto el foco en el informe del Consejo de Estado de los fondos europeos en vez del "verdadero informe", el de Bárcenas. Así, Maroto ha criticado que ella, que "ha estado en el Gobierno de Andalucía y conoce a los consejeros del Gobierno de los ERE", se "rasgue las vestiduras por un caso de corrupción".

"Creo que no se arregla el asunto diciendo 'y tú mas'", ha enfatizado, para añadir que si las direcciones de los partidos son "honestos" estos episodios de corrupción serán "parte del pasado". Dicho esto, ha criticado que para Calvo hacer oposición al PP sea "recurrir al pasado" y "si no sacan el esqueleto de Franco, tienen que sacar el esqueleto de Bárcenas".

Maroto ha señalado que a Pablo Casado se le podrán encontrar "aspectos de mejora" como a todos, pero es un "político honesto". "Utilizar los esqueletos del pasado, viniendo de alguien del PSOE de Andalucía, yo me lo miraría, por mucho que estén en campaña Calvo y el resto de su equipo. Creo que hacen el ridículo dando lecciones de honorabilidad en relación a la corrupción", ha enfatizado.