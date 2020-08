Maroto (PP) pide a Vox no "engañar" a la gente con la moción de censura: "Sabe que está fracasada antes de anunciarla"

"Si hoy sumasen los diputados suficientes para echar a Sánchez, Casado hubiese presentado esa moción de censura", afirma.

Avisa a Sánchez que la UE exige "reformas ambiciosas para recibir los fondos" y añade que el camino no es subir impuestos sino bajarlos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha pedido a Vox que no "engañe" a la gente con la moción de censura que ha anunciado contra el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos porque sabe que "está fracasada antes de anunciarla". Tras asegurar que si "fuese una herramienta estaría presentada desde el primer día por el PP", ha recalcado que la moción de censura "se gana en las próximas urnas" porque entonces tendrán "suficientes diputados para poder construir una alternativa a Pedro Sánchez".

En una entrevista concedida a Europa Press, Maroto ha criticado que el líder de Vox, Santiago Abascal, anuncie esa moción de censura en julio pero aplace su presentación al mes de septiembre. A su entender, "no es razonable decir que España esté en emergencia" y plantear esa iniciativa "después de un mes tumbado en la hamaca".

"No tiene sentido. Si la cosa es urgente hay que presentarla hoy, no un mes después. ¿O es que los diputados de Vox necesitan un mes de vacaciones después de la crisis del Covid y el confinamiento?", se ha preguntado Maroto, ex alcalde de Vitoria y ex vicesecretario de Organización del PP.

ABASCAL Y SU "PROBLEMA CON LA CALCULADORA"

Maroto ha aconsejado al partido que preside Santiago Abascal "no engañar a nadie" porque "a lo mejor puede haber alguien que pueda tragarse el mochuelo". Además, ha avisado a Vox que la moción de censura es una herramienta para "cambiar al Gobierno".

"Si hoy sumasen los diputados suficientes para echar a Sánchez, Pablo Casado hubiese presentado esa moción de censura hace meses. Si el señor Abascal no se ha enterado de esto, pues tiene un problema con la calculadora, pero es que los diputados que hay que tener a favor de una moción de censura no existen a día de hoy", ha enfatizado.

En este punto, Maroto ha subrayado que el centro-derecha no suma porque se presentó "dividido" a las últimas elecciones y ha pedido tomar nota de ello ante la próxima cita con las urnas. "Moraleja: cada vez que nos presentamos divididos, Sánchez gana la partida. Eso es lo que deberían entender ellos", ha advertido a Vox.

"LA ALTERNATIVA SE LLAMA PP"

Por eso, ha situado las próximas generales como la fecha para desalojar a Sánchez del Palacio de la Moncloa. "La moción de censura se gana en las próximas urnas porque en ese momento tendremos la oportunidad los españoles de tener suficientes diputados para poder construir una alternativa a Sánchez", ha afirmado.

El portavoz del PP en el Senado ha asegurado que la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez "se llama PP" y tiene como candidato a Pablo Casado. "No hay ni otra alternativa en el centro-derecha ni otro candidato. Por tanto, no engañemos a la gente haciéndoles pensar que una moción de censura, después de un mes de vacaciones, puede servir para echar a Sánchez porque no dan los números, no suman los diputados y no suman porque nos hemos dividido", ha solicitado.

El exalcalde de Vitoria ha señalado que cuando el líder de Vox anunció desde su escaño en el Congreso esa moción de censura "ya sabía" que no iba a prosperar. "Santi Abascal tiene perfectamente claro que la moción de censura está fracasada antes de anunciarla. Así de claro lo digo", ha aseverado, para insistir en que "si eso fuese una herramienta estaría presentada desde el primer día por el PP, sin duda alguna".

LA UE EXIGE REFORMAS ANTE LA ENTREGA DE FONDOS EUROPEOS

En cuanto a si el PP teme que esa moción sea un balón de oxígeno a Vox que desgaste a los 'populares' en un momento difícil económicamente y un posible otoño "caliente" que pronostican algunos expertos y analistas, Maroto ha declarado que "el otoño no estará caliente por el fracaso de la moción de censura del señor Abascal" sino porque "hay que plantear las reformas que Europa ha dicho a España que tiene que llevar a cabo para recibir los fondos" europeos.

En este punto, ha avisado de que el PP va a exigir que las reformas se produzcan y tratará de evitar que se deroguen reformas "eficaces" como la laboral que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012. Además, ha añadido que su partido estará planteando en los próximos meses "propuestas y reforma concretas" en "positivo" que "ayuden en esa agenda que necesita España".

"No puede derogar la reforma laboral porque en Europa le han dicho que es lo que funcionaba. No puede seguir despilfarrando como quería y tiene que presentar reformas ambiciosas para recibir los fondos", ha asegurado, para insistir en que el jefe del Ejecutivo tiene que "dejar de hacer lo que hace" y "dejar de ser Sánchez".

Después de que esta semana el jefe del Ejecutivo advirtiera a la oposición que les espera una legislatura "larga y fructífera", Maroto ha asegurado que se puede "hacer muy largo a los españoles" si el Gobierno sigue "la senda de destrucción de empleo, de acoso al sector del turismo y de política más de fotografía que de acción".

"Solo quiero poner un ejemplo. Sánchez lleva gobernando con los presupuestos de Cristóbal Montoro dos años y esto solo es una prueba de que a Sánchez lo que le gusta es estar, no hacer", ha subrayado el dirigente 'popular', que le ha afeado que prime "las fotos", "los tuits" o la búsqueda de un titular en vez de centrarse en la gestión.

EL TURISMO Y LOS "TROPEZONES" DEL GOBIERNO

Maroto ha cargado duramente contra la gestión del Ejecutivo en materia turística y las recientes declaraciones del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), Fernando Simón, saludando que "no vengan los turistas que nos pueden contagiar". "Ese tipo de tropezones permanentes del Gobierno de Sánchez son una patada también permanente a sectores débiles como es el turismo, que es un sector débil porque necesita del mimo del Gobierno y de su protección en un momento como éste", ha recalcado.

Además, ha asegurado que España "lo ha tenido muy difícil en Europa estos días para obtener los fondos" porque se presentaba con "los peores datos" de la gestión del coronavirus de toda la UE "con diferencia" y "con un gobierno que no gusta en Europa". "En Europa no gusta el comunismo y nosotros lo llevamos dentro del Gobierno", ha apostillado.

Como tercera razón ha citado las políticas de Sánchez a favor de subidas fiscales cuando los socios europeos están apostando por el camino contrario. "En Europa, el tono de la canción de este verano es 'vamos a bajar los impuestos' y Sánchez está en Europa hablando de subir todos los impuestos que pilla por el camino", ha criticado.

LAS NEGOCIACIONES DE LOS PRESUPUESTOS

Maroto no ha querido valorar el ofrecimiento de Cs al Gobierno para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "No suelo opinar sobre las estrategias políticas de los demás partidos excepto que conformen el Gobierno de España y afecten a todos los españoles", ha dicho.

Sobre si esas negociaciones podrían afectar a los Gobiernos autonómicos de PP y Cs, se ha remitido a las declaraciones de la propia Inés Arrimadas, quien, según ha recordado, ha sido "meridianamente clara" asegurando que esos gobiernos "no están en peligro" y están "cohesionados".

En cuanto a si cabe alguna posibilidad de que el PP se siente a negociar los PGE con el Gobierno, ha señalado que el Partido Popular es un partido de Estado y siempre está dispuesto a sentarse, pero ha recalcado que la cuestión es qué se habla en esos encuentros porque cada vez que Casado "acude a una reunión con Sánchez nos encontramos con que hace caso omiso a las recomendaciones y sugerencias que hace el PP". "Sánchez sigue practicando el 'no es no'", ha aseverado.