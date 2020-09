Maroto sobre la renuncia de Erguido: "Si se le aplicase el código ético del PSOE, debería seguir en el escaño"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha señalado sobre la renuncia del senador David Erguido tras conocerse que ha sido citado el día 23 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa 'Púnica' que "si se le aplicase el código ético del PSOE, debería seguir en el escaño".

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces del Senado, ha aclarado que la renuncia de Erguido ha sido "voluntaria". También ha recordado que tenía una condición de aforamiento al Supremo por su condición de senador y que "va a declarar para facilitar las cosas".

"El PSOE que no cumple sus propios códigos éticos cuando hay imputados en sus filas que no abandonan los cargos, pretende que personas a las que no se ha abierto un juicio oral lo hagan en otras cámaras", ha lanzando.

Sobre la decisión del senador de declarar de forma voluntaria y de renunciar a su aforamiento al Supremo para "facilitar que se esclarezca ese asunto", Maroto ha hecho hincapié en que es "acertada" y también "compartida" por el Grupo Popular.