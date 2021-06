"Marruecos quiere crecer para ahogarnos", critica el presidente de Melilla

Melilla, 26 jun (EFE).- El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha criticado la estrategia de Marruecos con las dos ciudades españolas africanas, que resume en "crecer para ahogarnos" con la construcción de enormes puertos al norte del país junto a otras infraestructuras y también con el corte de suministro de mercancías.

En una entrevista con Efe, De Castro dice que tiene "clara la hoja de ruta de Marruecos: quiere crecer y con ese crecimiento ahogarnos. Está bien que quieran crecer, pero no a nuestra costa".

Recuerda que el reino marroquí ha hecho un "superpuerto" cerca de Tánger y otro más en las inmediaciones, y que el de Nador, próximo a Melilla, ha multiplicado su capacidad por veinte en pocos años, mientras que hay inversiones "muy poderosas" en infraestructuras con capital de China, Alemania, Inglaterra o Francia.

Además, "Marruecos se ha atrevido no solo a no permitir las mercancías desde Melilla, sino que a los empresarios que se traen las mercancías desde la Península, cuando ven que son de empresas de Melilla, no las admiten, incluso mercancías que hay que admitir porque vienen de Europa. Están cerrando por todos lados", critica.

Considera que esa es parte de su forma de actuar: "Usarnos como ha hecho siempre, como moneda de cambio", resume.

De Castro asegura que Marruecos cerró la frontera con Melilla antes del estado de alarma en España por el coronavirus, lo que ha tenido un efecto "devastador" para la economía local, porque cada día había un trasiego de más de 10.000 personas, con la consiguiente influencia en los intercambios comerciales.

El cierre de la frontera, que desconoce cuándo se abrirá, ha provocado que el IPSI, el impuesto indirecto que grava la importación y elaboración de bienes y la prestación de servicios en las ciudades autónomas españolas, esté bajo "mínimos" tras caer "sin paracaídas".

La llegada de la covid les vino "genial para cargarse el llamado comercio atípico", que en Marruecos califican como contrabando y que De Castro también rechaza porque no está de acuerdo en "ver a mujeres cargadas como mulas", aunque recuerda que "ellos lo han consentido" y ahora deben resolver el problema de "gente que no tiene para comer".

Ante el corte de suministros por parte de Marruecos, el presidente de Melilla propone elaborar estrategias para "no depender" del país vecino y que junto a Ceuta se aborden como frontera sur de Europa.

"El arreglo de Ceuta y Melilla pasa inexorablemente por las instituciones de Europa, no solo de España. Mantengo desde hace tiempo que la solución pasa por Bruselas sí o sí", señala De Castro.

Ha recordado que ante la escasez de territorio para instalar industrias, han elaborado un plan estratégico 2021-2029, aunque admite que "no es fácil porque el vecino que tenemos no es fácil".

IMPERIALISMO MARROQUÍ

"Marruecos tiene un afán imperialista y expansionista: lo único que pasa es que estamos cerca de su territorio. Vale, pero es que llegamos antes y estábamos aquí", subraya el presidente de Melilla al recordar que la ciudad se fundó hace 523 años, antes de la creación incluso de España como tal y de que no se sabía "ni por asomo" que habría un reino marroquí.

Melilla "jamás ha sido colonia ni neocolonia", y De Castro subraya que eso lo dice la ONU desde hace más de sesenta años, aunque Marruecos lo intentó en una "guerra diplomática" que perdió. "Hemos sido o de nadie o de España".

"Va a seguir así por mucho tiempo, otra cosa es que la población vaya cambiando, que haya más gente de origen amazigh (pobladores del norte de África). Es posible, pero son españoles y se sienten españoles", aunque admite que "habrá algún caso que no".

Subraya que el partido que gobierna junto al PSOE y bajo su presidencia, Coalición por Melilla, "que es musulmán, lo dice públicamente: 'No nos sentimos marroquíes'".

"Otra cosa es que haya lazos históricos, comerciales, de vecindad y familiares, que deben de seguir existiendo y deben potenciarse, pero no mezclemos las churras con las merinas. Vamos a ser vecinos, vamos a ayudarnos, pero que haya ese principio de reciprocidad", afirma antes de destacar la importancia histórica de las buenas relaciones de Marruecos y España.

Cree que Marruecos "saca a pasear cuando les interesa" el tema de Ceuta y Melilla, y hace poco más de un mes, con la "excusa" de la atención sanitaria en España del líder saharaui Brahim Gali, "meten" en Ceuta a 12.000 personas, entre ellas a dos mil menores, pero "no los de siempre, sino a los que estaban en el colegio", lo que califica como "deleznable".

El presidente de Melilla critica que Marruecos "se siente fuerte y se permite el lujo de amenazar a España y a Alemania" cuando recientemente ha llamado a consulta a todos los embajadores en Rabat menos al español y al alemán.

De Castro se congratula de la "contundencia" del presidente español, Pedro Sánchez, y de otros dirigentes del Gobierno en la defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla en todas las ocasiones que ha sido necesario.

Afirma que el Ejecutivo español está en la "senda" de reconducir la última crisis con Marruecos y cree que "no es fácil paran ningún Gobierno, pero no por eso tenemos que mirar a otro lado".

"Si hay que pegar un puñetazo en la mesa, se da; Melilla y Ceuta existen y les invito a que las conozcan porque seguro que repiten", concluye en una alusión a los ciudadanos de la Península.

Manuel Rus