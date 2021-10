Marta Buesa: Hay que ser superexigentes y no conformarse con lo de hoy

Vitoria, 18 oct (EFE).- Marta Buesa, hija del que fuera vicelehendakari socialista asesinado por ETA en febrero del año 2000, Fernando Buesa, ha dicho que hay que ser "superexigentes" con el mundo de la izquierda abertzale y no conformarse con la declaración de este lunes.

Buesa ha participado en un coloquio esta tarde, "10 años sin ETA. Construyendo convivencia", en el que también han estado, entre otros, la hija de Juan María Jauregi, María, y el exmiembro de ETA, Joseba Urrusolo Sistiaga.

Ha dicho que la declaración de EH Bildu en la que reconoce que el daño producido por ETA a sus victimas "nunca debió haberse producido" es algo nuevo, pero que tiene una "falta muy grande de reconocimiento de la injusticia y de la ilegitimidad de ETA y del apoyo del partido político que lidera Arnaldo Otegi durante muchísimos años".

"Todavía en 2021 hemos escuchado a la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco (Maddalen Iriarte) decir que si el daño de ETA fue justo o no depende del relato de cada uno", ha lamentado.

Buesa ha advertido de que "habrá que ver qué recorrido tiene el compromiso que han anunciado", pero que de entrada le "surgen muchas dudas".

"Pienso si es el final del proyecto político que alimentó y sustentó a ETA o si ellos vendrán al lugar donde todos tenemos claro que el respeto a los derechos humanos de todos tiene que ser absoluto", ha añadido.

Se ha preguntado por qué siguen hablando de presos políticos, cuando "en este país no hay ningún preso que esté en la cárcel por sus ideas políticas", si ya no va a haber homenajes a los presos cuando salgan de las cárceles o si no se van a volver a "sabotear las placas de recuerdo en memoria de las víctimas".

La hija del político socialista asesinado ha preguntado si realmente "van a contribuir a la memoria y a la justicia" con las víctimas y al esclarecimiento de los centenares de crímenes sin resolver.

Marta Buesa ha insistido en que no cree que el de hoy "sea el paso definitivo" de la izquierda abertzale ni que tenga esa "grandeza" que le otorgan algunos.

Ha concluido que la declaración de hoy es un "avance" pero la sociedad debe "mantener la exigencia".