Más Madrid apela a Aguado como clave para sacar con una moción de censura a la "inepta" Ayuso

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha señalado al vicepresidente regional, Ignacio Aguado, como la clave de la moción de censura para sacar de la Puerta del Sol a la "inepta" presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, aunque el 'naranja' "se ha caracterizado estos meses por tuitear mucho pero sin conseguir nada dentro de su propio gobierno".

En una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, la edil ha recordado que la llave de la moción de censura en la Comunidad "desgraciadamente no la tiene Más Madrid, que estaría dispuestísima a ponerla en marcha, sino que depende de un partido político que se llama Cs, de un señor en concreto, que se llama Ignacio Aguado".

"Su última foto famosa es inaugurando dos geles en el Metro, a 22 de septiembre", ha lamentado después de apostillar que las fuerzas progresitas no suman "lo suficiente para cambiar solas a esa presidenta que se ha demostrado como una completa inepta".

Maestre ha destacado que Más Madrid ha puesto en marcha "una mesa regional con las fuerzas progresistas para dar pasos para esa moción", con PSOE y Unidas convocada por la diputada Mónica García. "Hemos dado esos pasos y esperamos convencer a Aguado", ha manifestado la concejala.

Rita Maestre ha cargado contra la presidenta autonómica, "una persona que después de seis meses y con 1.500 millones del Estado encima de la mesa no ha contratado rastreadores, no ha contratado profesores, ni a los profesionales sanitarios necesarios". "Llevamos seis meses perdidos y no deberíamos perder ni uno más. Eso está en manos de Cs", ha terminado.