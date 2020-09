Más Madrid inicia una ronda con Podemos y PSOE sobre una moción de censura contra Ayuso

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Más Madrid comenzará este miércoles su ronda de reuniones en la Mesa de Emergencia Madrileña con Unidas Podemos, para tratar de buscar un acuerdo para coordinar una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.

En rueda de prensa telemática, tras la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz de Más Madrid, ha anunciado que el encuentro se producirá a las 12 horas y que "en las próximas horas" cerrarán otro con el PSOE.

Para la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, es necesario que aborden "urgentemente" esta cuestión pese a que se ha mostrado "pesimista" con que pueda salir a adelante ya que no tendrán el apoyo de Cs y ese "puede ser un movimiento algo torpe. Aún así, ha mostrado total disponibilidad para recalcar en esa mesa que se tiene que dar de forma conjunta con sociedad civil y otros grupos que están dispuestos a echar a Ayuso.

Por su parte, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha asegurado que están siempre que les llama un grupo parlamentario y ha confirmado que asistirán a una reunión de esta Mesa para abordar los problemas actuales y trabajar "juntos" para ver cómo pueden buscar "una alternativa a Madrid" para lo que es necesario "cambiar el gobierno de Madrid".

Sin embargo, el portavoz de Cs, César Zafra, ha indicado que no acudirán a ninguna de estas reuniones ni como oyentes, con conversaciones que "no ayudan a nadie" y solo buscan "hacer rédito político" mientras otros están enfocados en trabajar para evitar que cada vez más gente se contagie. "Hay que decir en qué estamos si en trabajar o a tener ganancias políticas. No entiendo que en este momento se planteen mociones de censura", ha lanzado.

A este respecto, Perpinyà cree que esto "constata la decepción" de Ciudadanos, "un partido que vino a regenerar la Comunidad y ha terminado gobernando con la ultraderecha y con los responsables de los mayores casos de corrupción de la democracia. "Ahora no quieren sentarse a hablar cuando los ciudadanos nos votan para que dialoguemos", le ha reprochado.