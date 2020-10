Más Madrid pide a Andrea Levy que se disculpe expresamente por su conducta

Madrid, 21 oct (EFE).- La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha subrayado este martes que mientras la delegada del Área de Cultura, Andrea Levy, no pida disculpas expresas tras su "impresentable e indescriptible" intervención de este martes, su grupo no puede darse por satisfecho.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida consideró ayer un "hecho aislado que no volverá a repetirse" el tono y el contenido de algunas intervenciones efectuadas por Levy en la comisión de Cultura, que llevaron a dos ediles de la oposición a pedir amparo al regidor.

En una carta, Martínez-Almeida respondió así a las concejalas del Ayuntamiento Mar Espinar (PSOE) y Pilar Perea (Más Madrid), que enviaron una queja formal al alcalde para pedirle amparo ante los "insultos, agravios y descalificaciones" de Levy.

Tras visitar un centro de la EMT, Maestre ha señalado a la prensa que "las lamentables imágenes que vimos ayer de ninguna manera representa el sentir y espíritu de la ciudad de Madrid. La intervención de Levy fue impresentable e indescriptible".

La carta de Almeida, ha continuado, "no nos garantiza de ninguna manera que esa situación se no vuelva a producir. Tenemos derecho a hacer una oposición respetada por parte del equipo del gobierno".

"No hemos recibido las disculpas de Levy que se comportó de una forma inaceptable, una falta de respeto no solo a las concejales de cultura sino al presidente de la comisión", ha dicho la portavoz.

"Mientras esas disculpas no se produzcan no nos podemos dar por satisfechos, eso lo más importante, ha señalado.

En su opinión es "una responsabilidad directa del alcalde el garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas, permitir que la oposición ejerza su papel y en condiciones de libertad y sin coacciones", ha concluido.

Durante una comparecencia solicitada por el PSOE, Levy aludió ayer a "la frustración" de Espinar "por no ser nada ni nadie", y le ha dicho que es "una socialista machista".

"Le invito a que, además de ver mi Instagram y seguirme en redes, se ocupe más de la cultura, porque parece que usted está más entretenida en mi persona, que debe ser que le gusto", añadió, para más adelante espetar a Espinar: "Deje usted de seguirme tanto en Twitter y en Instagram y aprenda usted lo que hace una delegada: trabajar".

A Perea le dijo que "no sabe ni cómo van las licitaciones"; y luego agregó: "yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas, mire, me gusta mucho el collar de arte precolombino que lleva usted, señora Perea, solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es".

Cuando el presidente de la comisión, Paco Pérez (Más Madrid), interrumpió a Levy para pedirle que cesara sus apreciaciones personales, esta le acusó de intentar "recortar" su tiempo de intervención y hacerla "perder el hilo", y le preguntó: "¿Me va a decir el señor de Más Madrid cómo tengo que hacer mi intervención como delegada?".