Más Madrid vuelve a insistir a Cs en buscar alternativas al Gobierno de Ayuso y espera que Aguado "recapacite"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Más Madrid ha vuelto a insistir este miércoles a Ciudadanos en buscar "alternativas" al Gobierno de Díaz Ayuso y espera que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, "recapacite" y les apoye en una moción de censura para cuidar "la salud de todos los madrileños".

"Ofrecemos a Ciudadanos sentarnos para buscar alternativas de gobierno a Ayuso con el objetivo de cuidar la salud de los madrileños y combatir con ciencia y recursos al Covid-19", ha expuesto la formación a través de su cuenta de Twitter en un vídeo en el que instan a Aguado a que sea él quien elija ser "virus o vacuna".

Tras reunirse con PSOE y con Unidas Podemos invitan de nuevo a Cs a que se siente con ellos a dialogar en la Mesa de Emergencia social impulsada por su partido.

"Lo fácil sería tirar la toalla y darlo por perdido, pensar que no hay nada que hacer y que es imposible que Ignacio Aguado recapacite. Pero me niego, creo que la situación es demasiado grave como para no intentarlo las veces que hagan falta. Madrid merece algo mejor", ha trasladado la líder regional de Más Madrid, Mónica García, en esta misma red social.