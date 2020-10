Más Madrid y PSOE llevarán a tribunales al Ayuntamiento si tramita la eliminación de calles a Prieto y Largo Caballero

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Los grupos municipales de Más Madrid y PSOE llevarán a los tribunales al Gobierno municipal si comienza la tramitación para eliminar del callejero las vías dedicadas a los históricos socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto.

Así lo han anunciado en una tertulia política en la 'Cadena SER', recogida por Europa Press, tanto la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, como su homólogo en el PSOE, Pepu Hernández. Este último ha tildado de "ignominia" lo ocurrido la pasada semana en el Pleno, cuando salió adelante la proposición de Vox con el apoyo de PP y Cs, que presentaron una enmienda para basar el potencial cambio en la Ley de Memoria Histórica.

El edil socialista cree que tanto PP como Cs se vieron "arrastrados por Vox" con una proposición que no es más que un cúmulo de "hechos manipulados sin base histórica". "¿Cómo se puede comparar a personas elegidas democráticamente con golpistas? No se puede ser demócrata y justificar el franquismo. No entiendo que entren a esto PP y Cs", ha confesado Hernández.

De la misma opinión es Rita Maestre, que ha sostenido que lo visto en el Pleno es "el pago a Vox" ya que si José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís son alcaldes y vicealcaldesa, respectivamente, es porque les han sentado en esos puestos "los votos de la extrema derecha, franquista y defensora de ideologías del odio".

Maestre está convencida de que finalmente Almeida no dará el paso para cambiar el callejero y ha anunciado que, si lo hicieran, Más Madrid llevará a los tribunales el inicio del expediente "para respetar la memoria democrática".

Fuentes socialistas, a su vez, han matizado a Europa Press que el acuerdo del Pleno es una manifestación de voluntad. Otro asunto es si el expediente acaba en Junta de Gobierno, que sí se puede recurrir. A lo que se suma que las familias y las Fundaciones Largo Caballero e Indalecio Prieto están estudiando querellas por incitación al odio. Lo que haría el PSOE si finalmente se presentan querellas sería sumarse a ellas.

La delegada de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra, como representante de Cs, ha justificado el apoyo a la moción basándose en el artículo 1 de la Ley de Memoria Histórica, que reconoce "a quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura".

Saavedra ha recordado que en el mandato anterior Cs apoyó el cambio de denominación de 52 calles y ha destacado que su partido defiende que ahora no es momento para estas cuestiones cuando "lo que toca es ayudar a los madrileños a salir de la pandemia".