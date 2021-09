Masiva protesta contra el Parlamento de Panamá por una reforma electoral

Ciudad de Panamá, 14 sep (EFE).- Miles de personas se manifestaron este martes pacíficamente frente al Parlamento de Panamá para rechazar los cambios aplicados por los diputados a un proyecto de reforma a la ley electoral consensuado durante meses por una comisión nacional.

Unas 5.000 personas, según cálculos de la Defensoría del Pueblo, muchas ataviadas con camiseta blanca y el singular sombrero pintao panameño, protestaron para mostrar su rechazo a la manera en que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) está llevando a cabo las discusión de las reformas electorales, planteadas de cara a los comicios generales de mayo de 2024.

Entonando la mítica canción "Patria" de Rubén Blades, transformada en un himno para el país centroamericano, la manifestación, convocada por los sectores más influyentes de la sociedad civil se desarrolló de manera pacífica y fue replicada en las principales capitales provinciales de Panamá.

Entre los manifestantes se encontraban personalidades relevantes, líderes sociales y gremiales así como la presencia de la histórica Cruzada Civilista, el principal movimiento que exigía la caída del general Manuel Antonio Noriega (1934-2017).

En concreto, protestaban por la forma en que está avanzando el proyecto de ley 544 que reforma el Código Electoral elaborado a instancias del Tribunal Electoral (TE) por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), en la que están representados todos los partidos políticos y la sociedad.

Los diputados han eliminado y modificado artículos del proyecto referidos a temas sustanciales que tienen que ver con la organización de los comicios, como la financiación de campañas, participación igualitaria de las mujeres, entre otros.

Ante la situación, el TE abandonó la discusión por el "retroceso" en la materia que implican esas decisiones parlamentarias, en las que además no se escuchó al ente rector de los comicios, al tiempo que sectores civiles, asociaciones de mujeres, ONG's y gremios económicos repudiaron el proceder de los diputados.

"Nosotros como Cámara buscamos que se mantenga la equidad en lo que son las postulaciones tanto para los partidos políticos como los candidatos de libre postulación (independientes), la transparencia de los procesos y la rendición de cuentas", dijo a Efe el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), José Ramón Icaza.

El político opositor y excandidato presidencial independiente Ricardo Lombana tildó la situación de "lamentable", pues estas modificaciones las están haciendo "los diputados para blindarse (...) y mantenerse en el poder, eliminar la competencia y bloquear todas las transformaciones que se habían hecho en la comisión de la reformas electorales".

"Los fraudes ya no se hacen el día de las elecciones si no cambiando las reglas electorales", declaró Lombana a EFE.

La manifestación de este martes ha sido una de las más concurridas de los últimos años.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, recordó que "no están permitidas las actividades multitudinarias que conlleven aglomeraciones en sitios públicos de cualquier índole", según informaron medios locales.

"SOMOS LA MITAD Y MERECEMOS PARIDAD"

Una gigantesca pancarta con letras moradas, símbolo del movimiento feminista, lucía por encima de las banderas de Panamá: "Sin mujeres no hay democracia".

Asociaciones de mujeres alzaban su voz gritando "somos la mitad y merecemos paridad" denunciando la eliminación de artículos que permitían avanzar hacia la paridad dentro de los partidos políticos y fomentar la presencia de mujeres en la vida política.

"De un plumazo eliminaron la paridad. Las mujeres tenemos derecho a ser electas y elegir y nos están quitando eso", señaló a Efe la diputada suplente y defensora de los derechos de las mujeres, Walkiria Chandler.

Según denunciaron asociaciones de mujeres, dentro de estas modificaciones a las reformas electorales, se eliminó un artículo que "hacía referencia a que en todo partido político que se fuera a constituir, la base de organización de su estructura constitutiva debía postular el 50 % de mujeres y el 50 % de hombres" y acusaron al Parlamento de "violencia política".

"No vamos a permitir un retroceso en la democracia panameña. De los 71 diputados solo 14 son mujeres; de la población electoral somos el 51 % y no estamos representas. Sin mujeres no hay democracia", apuntó Chandler.

Este mismo martes los presidentes del Legislativo, el oficialista Crispiano Adames, y del TE, Heriberto Araúz, acordaron en una reunión suspender la discusión parlamentaria del proyecto de reformas electorales e instalar una comisión técnica que analizará, en un tiempo no definido, las 75 modificaciones introducidas por los diputados.