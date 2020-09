Mauri (Òmnium): "Es evidente que no puede haber un delito como la sedición"

Reclama "una respuesta amplia, coordinada, institucional, política y también ciudadana" a la posible inhabilitación de Torra

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha asegurado este domingo que "es evidente que no puede haber un delito como la sedición", ante la posibilidad de que el Gobierno impulse una reforma de este ilícito en el Código Penal.

En declaraciones a los medios frente a la antigua sede de la Conselleria de Economía, por el tercer aniversario de las protestas del 20S, ha sostenido que su postura es también la de "Amnistía Internacional, que dijo que no se tiene que reformar el Código Penal, que lo que hace falta es quitar el delito de sedición".

Ha priorizado la defensa de la amnistía, "que es lo que precisamente permitiría a los presos políticos y exiliados y a toda la gente represaliada que se le repare todo el daño que desde más de tres años sufren".

"No nos creemos nada de lo que diga Pedro Sánchez. Ha demostrado sobradamente que no es una persona creíble, que es un presidente frívolo", y ha recordado que aún no ha derogado la 'Ley mordaza', como prometió cuando era líder de la oposición.

INHABILITACIÓN DE TORRA

Ante la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado al independentismo "una respuesta amplia, coordinada, institucional, política y también ciudadana".

"Desde Òmnium Cultural siempre decimos que sí a sentarnos para hablar y buscar soluciones, sea quien sea que convoque", ya que lo importante es dar una respuesta conjunta, según él.

TRES AÑOS DEL 20S

En el tercer aniversario de las protestas del 20S durante los registros por el 1-O, Mauri ha opinado que ese día "significó el inicio de la redada de represión del Estado español".

"Los poderes del Estado siguen con esta voluntad represora, siguen con (el presidente de Òmnium) Jordi Cuixart encerrado en la cárcel, con los demás presos políticos y exiliados, con casi 3.000 personas represaliadas desde ese momento", y ha afirmado que seguirán defendiendo la autodeterminación.