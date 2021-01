Mayoral (Podemos) dice que es el PSOE el que "tensa el Gobierno" por "poner obstáculos" a los acuerdos de la coalición

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha señalado este jueves que el PSOE "tensa el Gobierno" por "poner obstáculos" a los acuerdos de la coalición que firmaron ambas formaciones al inicio de la legislatura y ha pedido quitar "la cultura neoliberal" que "empapa las administraciones" para apostar por el "interés común" en asuntos como la regulación del mercado eléctrico.

En una entrevista en el programa 'La Noche en 24 Horas' de TVE, recogida por Europa Press, el diputado se ha referido a las diferencias en el seno del Ejecutivo por la última subida en la factura de la luz y la reforma del mercado eléctrico. Mayoral ha señalado que "no es una novedad" que tengan una "opinión diferente" al PSOE sobre el "monopolio eléctrico", pero ha insistido en el acuerdo que firmaron los dos partidos políticos.

En este sentido, ha explicado que desde Podemos defienden la creación de "una empresa eléctrica pública", "como en Alemania e Italia", y "una intervención en el mercado". "Vamos a seguir manteniendo la propuesta", ha dicho Mayoral, quien ha reclamado que regular "los beneficios" de las eléctricas "caídos del cielo" está en el pacto, por lo que ha pedido "que se cumpla".

"El que tensa el gobierno no es quien pide el acuerdo, si no quien pone obstáculos para que no se cumplan", ha indicado el portavoz de Podemos, al tiempo que ha apostado por "quitar la cultura neoliberal que empapa las administraciones" y apostar "por el interés común y lo público por encima de cualquier cuestión", además de obligar a aportar más a quienes tienen "grandes beneficios".

PODEMOS NO VOTARÁ "TIJERETAZO" DE PENSIONES

Sobre la posibilidad de aumentar de 25 a 35 años el cómputo del cálculo de las pensiones, como propone el ministro del ramo, José Luis Escrivá, el responsable de Podemos ha recordado que esa propuesta quedó fuera del acuerdo del Pacto de Toledo. "No es de recibo que un gobierno progresista plantee un tijeretazo a las pensiones y rescate la propuesta de Fátima Báñez", ha sostenido.

Así, ha apostado por "dar macha atrás" a la iniciativa de Escrivá y ha avisado que los votos de Podemos "no están para los tijeretazos" en las pensiones, sino para "garantizar su poder adquisitivo" y "derogar la reforma laboral para subir salarios" y, por consiguiente, las jubilaciones.