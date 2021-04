Mayoría opositora venezolana pide negociar para llegar a unas "elecciones libres"

Caracas, 26 abr (EFE).- Un grupo de 42 partidos de la oposición venezolana, entre los que están los más representativos del antichavismo, rechazó este lunes el futuro nombramiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y reclamó "un serio proceso de negociación" para llegar a "elecciones libres".

"Es necesario iniciar un proceso de acuerdos integrales con plenas garantías y respeto de todos los actores, del cual derive una ruta completa de soluciones, a través de un serio proceso de negociación que permita la realización de elecciones libres donde el pueblo venezolano sea el protagonista", reza un comunicado de los partidos agrupados en una plataforma unitaria.

El colectivo rechaza también el nombramiento de un nuevo CNE, un proceso que ha puesto en marcha el actual Parlamento, elegido en unas elecciones que no reconocen los opositores.

"Se trata de una designación unilateral y por ende no refleja el necesario acuerdo para resolver la crisis que sufre Venezuela", aseguran.

MÁS DE 100 CANDIDATOS AL CNE

El pasado jueves, el Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento de Venezuela informó que 103 personas han recibido la aprobación para ser candidatos a ocupar los cargos de rectores del CNE, el órgano que rige los comicios en el país caribeño.

El anuncio lo hizo el presidente de ese comité, el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, que no adelantó ningún nombre.

El Parlamento venezolano, en el que el 92 % de los escaños están ocupados por oficialistas, anunció, el pasado 19 de enero, que designará nuevos rectores electorales, debido a que los actuales se encuentran en ejercicio de forma "temporal" porque fueron nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante el "desacato" del anterior Legislativo.

De esta manera, el Parlamento inició el proceso para designar a los cinco rectores principales y diez suplentes que comandarán el órgano electoral de Venezuela durante los próximos siete años.

El TSJ declaró en "desacato" al anterior Legislativo, de clara mayoría opositora, casi inmediatamente después de su elección por no atender una sentencia en la que impedía a cuatro diputados indígenas incorporarse en sus funciones por la denuncia de un supuesto fraude que no se comprobó.

Los partidos que firman el comunicado de hoy no reconocen, en cambio, las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre en las que se renovó la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y no se presentaron a dichos comicios por considerarlos un fraude.

A su juicio, la "profunda crisis" que atraviesa el país "solo puede solucionarse respetando la Constitución y designando un CNE equilibrado y transparente, restableciendo el derecho de los partidos políticos a utilizar sus símbolos y a ser dirigidos por sus legítimas autoridades".

También reclaman la liberación de los presos políticos, "dejando sin efecto las inhabilitaciones, contando con observación electoral -nacional e internacional- calificada y, finalmente, acordando un cronograma electoral para todas las elecciones libres, justas y verificables que deban realizarse".

Para alcanzar esas condiciones, consideran que es necesario iniciar dicho "proceso de acuerdos integrales".

Finalmente, reiteran que están "dispuestos a avanzar en un proceso" que permita "lograr una ruta electoral confiable, que solucione la crisis política que vive Venezuela".

"La designación de un nuevo CNE, como la ha anunciado el régimen, por ser arbitraria, no ayuda en nada al objetivo nacional planteado", concluyen.