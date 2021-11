La mayoría de los partidos ven un "parche" subir las cotizaciones para pagar las pensiones

Madrid, 16 nov (EFE).- La mayoría de los partidos políticos del Congreso, PP, Vox, Ciudadanos, ERC, JxCat o PDeCat, ven un parche o una medida insuficiente y temporal el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que supondrá un incremento transitorio de las cotizaciones de 0,6 puntos, para poder pagar las pensiones de la generación del "baby boom".

Incluso Unidas Podemos, socio de coalición del Gobierno, que ha firmado el acuerdo junto con los sindicatos, ha señalado que aunque es un "buen acuerdo" es "limitado".

"No se sitúa en términos de recortes sino de solidaridad", ha incidido en rueda de prensa en el Congreso la diputada de En Comú Podem Aina Vidal, que participó precisamente en la elaboración de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Después de que la CEOE se descolgara ayer del acuerdo entre Gobierno y sindicatos para subir las cotizaciones a la Seguridad Social a partir de 2023 y hasta 2032 por considerar que es insuficiente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visibilizado este pacto con un desayuno de trabajo esta mañana en La Moncloa con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo y con 6 ministros.

Desde el Congreso, uno de los socios de investidura, ERC ha lanzado el aviso de que el problema de las pensiones no es de gasto sino de ingresos y ha recordado que de las 55 enmiendas presentadas al Ejecutivo en los presupuestos y vinculadas a pensiones "todavía no hay respuesta".

"El principal problema es la precariedad en el trabajo", ha puntualizado, al tiempo que ha explicado que quienes pagan las pensiones son colectivos "bilipendiados por formaciones de esta cámara" como los inmigrantes.

ERC, que también pide subir las pensiones mínimas al 90 % del salario mínimo y hacer una auditoría en la Seguridad Social para ver cómo se han pagado estas prestaciones durante años, ha pedido "respuestas" al Gobierno.

"Es ostensiblemente mejorable (la medida); me gustaría que no se vendiera tanto confeti por parte del Gobierno en torno a algo que es evidente que no soluciona el problema de las pensiones", ha recalcado.

Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos han sido mucho más críticos.

Los populares han dejado claro que el Gobierno va por "un camino que no es el correcto" y que es el contrario a la creación de empleo ya que son "costes al empleo" y un "impuesto al trabajo".

"Si se siguen endureciendo los costes laborales, con un impuesto al trabajo, ¿quién va a contratar en el país y quién va a crear empleo?", ha preguntado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Vox ha coincidido en que "subir las cotizaciones es encarecer el empleo" y ha felicitado a la CEOE por su "enorme valentía" al levantarse de la mesa y no aceptar esta medida.

"Quizá ha habido presiones de gente seria. Está muy bien", ha dicho el dirigente parlamentario Iván Espinosa de los Monteros.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha lamentado que el pacto no se haya cerrado con el acuerdo de la patronal y suponga un "parche" que llevará a la ruptura de la equidad intergeneracional por "cargar a los jóvenes con más cotizaciones y no garantizarles el futuro".

"Además ataca la solidaridad territorial", ha dicho Bal, que ha recordado la peculiaridad en Euskadi con el cupo vasco.

Ciudadanos ha rechazado una medida que además no ha sido pactada en el Parlamento y en un sentido parecido, el PDeCat ve "un grave error" que el Ejecutivo pacte una reforma con una parte de los agentes sociales y crea que la va a aprobar en las Cortes Generales.

El diputado del PDeCat Ferrán Bel ha señalado que en las enmiendas que proponen en el Congreso al proyecto de Ley sobre pensiones plantean otro tipo de medidas vinculadas al relevo de trabajadores que se jubilan para que los salarios no se vean mermados y las cotizaciones sigan engrosando los ingresos.

"El tema de las pensiones se está haciendo mal, en la forma y en el fondo", ha puntualizado.

También JxCat considera que la elevación de las cotizaciones es una solución "temporal y muy a corto plazo" aunque la portavoz parlamentaria Miriam Nogueras ha afirmado que no se puede dejar atrás a la generación "que ha sostenido el sistema de pensiones".