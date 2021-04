Melero: "Pujol se enfrenta a su propia vara de medir, la superioridad moral"

Barcelona, 18 abr (EFE).- Con la perspectiva de quien llegó a despachar cada viernes con Jordi Pujol, el abogado Javier Melero sostiene que el expresident está siendo escrutado por la fortuna en Andorra con "la misma vara de medir que él estableció, un catalanismo que suponía una especie de superioridad moral".

Melero conversa con Efe a raíz de la publicación de su segundo libro, "Cambalache. Un abogado en la España de Pujol" (Ariel), un relato con dosis de autoficción -o al menos eso proclama la contraportada- en el que, no sin cierta nostalgia, recorre cuatro décadas de andanzas, que se abren en la "fiesta de la Transición" y terminan en el "desencanto y tristeza" de la actualidad.

DE LA MODELO AL BUFETE CUATRECASAS

Desde sus iniciáticos escarceos libertarios en la Barcelona de los 70 hasta su aproximación a los cenáculos que dieron luz a Ciudadanos, Melero novela su biografía personal y política -atravesada por la euforia económica del 92, la corrupción y la galopante crisis del 2008-, al tiempo que arremete con ironía pero sin compasión contra el nacionalismo catalán, el PSOE o el liderazgo de Albert Rivera.

Y revela los entresijos de una trayectoria profesional que en los 80 lo colocó ante un motín de "El Vaquilla" en la cárcel Modelo, donde trabajaba de funcionario de prisiones y, 20 años después, lo encumbró al núcleo del prestigioso bufete Cuatrecasas, santuario de la abogacía especializada en clientes de cuello blanco.

Con su propio despacho, Melero se abrió paso como letrado de cabecera de Convergència y de ahí su relación con Pujol, un "personaje irrepetible" al que, cuenta en el libro, estrechó la mano por primera vez cuando trabajaba de mensajero en Banca Catalana para acabar, décadas después, manteniendo con él unas reuniones semanales en las que pudo degustar el "espectacular fondo de armario" intelectual del expresident.

PUJOL Y LA "SUPERIORIDAD MORAL" DEL NACIONALISMO

Vaya por delante que Melero se declara amigo de Pujol -"porque no era de su cuerda, si no, no me habría hecho ni caso"- y, como tal, le desaconsejó que publicara la carta sobre los fondos de Andorra que han llevado a la familia al banquillo por organización criminal y, además, dilapidado el legado político del expresident.

Y es que la confesión de la fortuna oculta ha dado pie, según Melero, a "un reproche moral, más que político" al expresident, que deriva del propio proyecto catalanista que construyó Pujol: "Él es quien lo articula, como un cuerpo político y cultural, y hace una moralidad del nacionalismo".

Por eso, ahora se le juzga "con la misma vara de medir que él estableció", a través de "un catalanismo que suponía una especie de superioridad moral", opina el abogado, que no pasa por alto en su libro la arenga con la que Pujol se dirigió a la multitud desde el la Generalitat cuando se le archivó la querella por Banca Catalana: "De ética y de moral hablaremos nosotros, no ellos".

Melero cree que la carta sobre los fondos de Andorra fue un error jurídico -"uno va a confesar al fiscal, no a los periódicos, para conseguir algo a cambio"- y también político, pero Pujol, afirma, "es un optimista. Piensa que se pondrá en el otro brazo de la balanza su obra y se continuarán reconociendo sus méritos".

A esa idea atribuye Melero la advertencia que el expresident dejó caer en la comisión de investigación del Parlament -"si vas segando la rama de un árbol al final cae la rama (...), y caerán todas"-. "Yo creo que lo que quiso decir es que si te cargas la respetabilidad de mi período, te lo acabarás cargando todo", mantiene.

Convencido de que sin el procés no habría "caso Pujol", Melero augura que el expresident "conseguirá poco a poco ir limpiando su recuerdo, porque hay muchísima gente con ganas de perdonarlo. Para muchos es como una conciliación con la figura del padre", añade.

Melero elogia el legado de Pujol porque, ante la "devastadora simplicidad de los políticos actuales", fue un "personaje irrepetible, muy hábil calculando el tiempo y su oportunidad", y se muestra convencido de que ahora "no hay nadie con las ganas ni la ambición de hacer el tipo de cosas que él hizo".

CIUDADANOS, "UN PARTIDO DE TREPAS"

Por el contrario, Melero no ahorra críticas a Cs, formación que, desde el espíritu socialdemócrata no nacionalista de sus inicios, acabó convirtiéndose en refugio "para cualquier trepa del país rebotado con otros partidos o que no veía oportunidad de hacer carrera".

Culpa en parte a la "personalidad" de su exlíder Albert Rivera, un político que a su parecer "ha sido bastante tóxico" y que "después de quince años ha dejado las cosas peor de lo que estaban", también en Cataluña, donde Cs ganó las elecciones de 2017, con el 155, pero "no ha servido ni para tener visibilidad. Más bien parecía que buscaban una agencia de recolocación en la Generalitat".

"Su electorado ha visto que no sirven de nada, no han sido útiles ni como oposición ni cuando han ganado. Y son en parte responsables de las malas maneras de la política actual", resalta Melero, que tras reconocerse instalado en cierto "cinismo político" confiesa: "De Pujol no he esperado nunca nada, no era de los míos, pero de otros me duele".