Memoria.- Bolaños defiende la nueva ley porque "desactiva el odio" y promete "flexibilidad" con las enmiendas

ERC avisa de que la norma no es más que un "postureo" de "cobardes" y Unidas Podemos apoya algunas de las demandas de los republicanos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido este jueves en el Pleno del Congreso la nueva Ley de Memoria Democrática subrayando que se trata de un texto que "supera el enfrentamiento y desactiva el odio" e incidiendo en que con ella se busca "homenajear" a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, "sin distinciones", y ha ofrecido "flexibilidad" durante la tramitación de las enmiendas que los grupos presenten a la misma.

Así lo ha hecho Bolaños durante su intervención en el debate de las enmiendas de totalidad planteadas a esta norma por el PP y Vox --que piden su devolución al Gobierno--, pero también de ERC, que ha presentado un texto alternativo para que sea el que se tramite sustituyendo al del Ejecutivo.

Ninguno de los tres textos va a lograr apoyo suficiente para salir adelante en las votaciones de este jueves, por lo que el proyecto del Gobierno seguirá adelante su tramitación en la Comisión Constitucional del Congreso.

Durante su discurso, Bolaños ha subrayado que la ley salda una "deuda" de la democracia española, la hace mejor y la homologa con los "estándares internacionales" al ser similar a las que rigen en otros países europeos que sufrieron dictaduras.

"No es una ley contra nadie, es una ley de todos y para todos que reafirma el compromiso con la democracia. Ninguna fuerza democrática puede oponerse a una ley que nos homologa con los países de nuestro entorno. Situará a España donde debe estar", ha aseverado.

NO DISTINGUE ENTRE VÍCTIMAS

El ministro ha subrayado que el proyecto supone "un paso más en el perfeccionamiento de la democracia" y que no "diferencia" entre víctimas de la guerra y la dictadura, si bien ha recordado que mientras los vencedores ya recibieron muchos "honores" a los vencidos se les condenó al olvido.

Así, ha señalado que la norma que pretende honrar "a los religiosos que sufrieron violencia y también a los luchadores antifranquistas", a las mujeres que "pusieron en pie el movimiento feminista", a los homosexuales, lesbianas y transexuales que "encabezaron las primeras manifestaciones en defensa de sus derechos", al 'Guernica' de Picasso y también al 'Cristo de San Juan de la Cruz' de Dalí. "La memoria es 'El abrazo' de Juan Genovés", ha resumido.

Bolaños ha afirmado que la Transición fue "ejemplar" pero que "para mantener el valor de aquel proceso" hay que dar más pasos "con políticas para neutralizar el olvido". En este sentido, ha recalcado que "todas las fuerzas políticas debieran entender que condenar la dictadura y homenajear a las víctimas no es ideología, sino justicia y democracia".

El ministro ha prometido que el Gobierno será "flexible" durante la tramitación de enmiendas pero, eso sí, ha advertido de que la ley no puede retrasarse porque sus beneficiarios son cada vez más mayores.

También se ha comprometido a buscar un amplio acuerdo la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde, quien ha respaldado algunas de las reivindicaciones de ERC y ha adelantado que presentarán enmiendas para lograr la nulidad de parte de la Ley de Amnistía y para que se incluya a las víctimas hasta finales de 1982.

PP Y VOX, CONDENEN EL FRANQUISMO

Velarde ha coincidido con el socialista Valentín García Gómez en instar al PP a "sacudirse su pecado original" y a condenar el franquismo. A ERC, García Gómez le ha dicho que su enmienda es "innecesaria" porque el proyecto ya incorpora gran parte de las enmiendas planteadas por los republicanos a la ley vigente desde 2007.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha presentado su enmienda como "un texto en legítima defensa de las víctimas", ha desgranado las carencias de las que, a su juicio, adolece el proyecto y se ha dirigido a los diputados "antifascistas" para que las tengan en cuenta.

"La pregunta no es por qué nosotros somos tan duros, la pregunta es por qué son ustedes tan cobardes", ha resumido Rufián, para quien esta norma no es más que "postureo" porque no califica de "ilegal" -- sólo de "nulo e ilegítimo"-- el régimen surgido de un golpe de Estado, no contempla indemnizaciones para las víctimas ni abre la puerta a reclamaciones patrimoniales, no permite "juzgar a los verdugos" ni señala la responsabilidad de la Iglesia en la dictadura.

Rufián también ha cargado contra el PP y Vox aduciendo que para la "derecha y la ultraderecha" la historia "es un arsenal". "No quieren pasado porque les avergüenza y es lógico. Si tu patriotismo será reñido con la verdad y el perdón no defienden una patria, sino un 'ring'", ha dicho.

REESCRIBEN LA HISTORIA CON SECTARISMO

La encargada de presentar la enmienda del PP ha sido Macarena Montesinos, quien ha acusado al Ejecutivo de pretender "reescribir la historia y ponerla al servicio de Pedro Sánchez" con una ley "sectaria", "maniquea" y carente de "rigor" y con "pulsiones totalitarias", que persigue el "oscuro deseo" de "dinamitar" la Transición.

"Quieren dividir a los españoles en buenos y malos, reabriendo heridas y perpetuando el espíritu de una guerra que concluyó hace 82 años para imponer su relato ideológico", ha incidido la diputada 'popular'.

Similares argumentos ha esgrimido el diputado de Vox Francisco José Contreras. Tras llamar "déspota" al Gobierno por querer, en su opinión, "imponer" su visión de la historia, ha alertado de que esta norma pretende acabar con varios derechos fundamentales.

Contreras ve en peligro la libertad de asociación --por las medidas previstas para las entidades que honren a franquistas--, la libertad religiosa --por la posible expulsión de los benedictinos del Valle de los Caídos--, la libertad de expresión --porque la ley "convierte la apología del franquismo prácticamente en delito de pensamiento"-- y hasta la libertad de cátedra, porque esta convencido de que el Gobierno persigue el "adoctrinamiento".

Por algunas de estas razones el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha avanzado su apoyo a las enmiendas de PP y Vox, mientras que el diputado de UPN, Carlos García Adanero, ha acusado a Bolaños de "buscar bronca" y no el "consenso" al que ha apelado en su intervención.

QUITAR LA CORONA A LOS BORBONES

Desde la CUP, Albert Botrán ha afeado al PSOE que no quiera "tocar el mito de la Transición" y le ha animado a "retirar la Corona a los borbones" ya que quiere acabar con los títulos nobiliarios otorgados por Franco a sus correligionarios, y lo mismo ha hecho el diputado del BNG, Néstor Rego. Tanto el nacionalista gallego como Bel Pozueta (Bildu), Josep Pagès (Junts) y Genís Boadella (PDeCAT) han avanzado su respaldo al texto de ERC.

El PNV, según ha explicado su diputado Mikel Legarda, no apoyará ninguna de las enmiendas de totalidad porque considera "necesaria" la planteada por el Gobierno y cree que algunas de las demandas de ERC se pueden incluir mediante enmiendas.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha centrado su intervención en señalar la contradicción que, desde su punto de vista, supone que el Gobierno quiera prohibir la exaltación del franquismo pero a la vez se esté tramitando una ley para acabar con el enaltecimiento del terrorismo. "Eso me hace dudar de la voluntad real de sus intenciones", ha deslizado.