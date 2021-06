Mena (comunes) cree que "la España de Ayuso es tan estrecha que ni siquiera cabe el Rey"

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de los comunes y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha asegurado que la España que defiende la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "es tan estrecha que ni siquiera cabe el Rey", tras las palabras de la presidenta este domingo que se cuestionó si Felipe VI firmará los indultos a los presos independentistas.

"Quiero recordarle a Ayuso, y es irónico que se lo recuerde una persona republicana, que España es una monarquía parlamentaria y que firmar los decretos forma parte de un acto constitucional", ha afirmado en rueda de prensa telemática este lunes.

Mena considera que Ayuso evidencia que el PP está en una clave política diferente a la mayoría social de España, ha calificado de fracaso la manifestación de este domingo en Madrid en contra de la concesión de los indultos y ha sostenido que "las tres derechas hablan a un país al que no representan".

Ha sostenido que la mayoría social de españoles apuesta "por el diálogo y contra la crispación", y ha añadido que la manifestación en la plaza de Colón era una protesta de Vox y cree que el único que no se dio cuenta es el líder del PP, Pablo Casado.

"Era una manifestación contra él, contra su liderazgo", ha defendido el portavoz morado, que ha preguntado a Casado cuál es la alternativa del PP para Cataluña y ha apuntado que esto evidencia que no hay una oposición de Estado y que no tienen soluciones a la situación catalana.

Mena ha deseado que el Gobierno apruebe cuanto antes los indultos: "Si puede ser mañana en el Consejo de Ministros mejor que el siguiente", y ha explicado que ahora están centrados en que se aprueben pero no han abandonado la vía de la modificación del delito de sedición en el Código Penal.

LEY DE REGULACIÓN DEL ALQUILER

El portavoz morado ha también ha reclamado que el Gobierno no recurra al Tribunal Constitucional la ley de regulación del alquiler catalana, que considera que está siendo efectiva, y ha insistido en que el PSOE "cumpla de una vez por todas con su palabra" y acuerde con Unidas Podemos una ley de vivienda estatal.

"Más allá del recurso de ley o no, lo que hace falta es que la ley catalana no se suspenda, y mientras no se suspenda podemos trabajar una ley estatal", ha pedido Mena, que cree que la normativa estatal daría seguridad jurídica a la catalana.