Mena (ECP) pide la dimisión de Puigneró o que Aragonès le cese por la comida con más de 20 personas

Llevarán sus propuestas a la mesa de diálogo a través de Yolanda Díaz si Aragonès no convoca la mesa catalana

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz de los comuns, Joan Mena, ha pedido la dimisión del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, o que el presidente del Govern, Pere Aragonès, lo cese por participar en una comida con más de 20 personas y sin mascarillas junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, entre otros.

En una entrevista de Europa Press, ha calificado de escandaloso este encuentro, ya que el vicepresidente estaría incumpliendo las restricciones aprobadas por su propio Ejecutivo para frenar la quinta ola de coronavirus, y considera que Cataluña no puede permitirse "tener un vicepresidente que actúe de esta manera y además con tan poca empatía".

También ve graves las explicaciones a los medios que ha dado Puigneró, después de hacerse pública una instantánea del encuentro, y le habría gustado que pidiese disculpas y dijese "que ha cometido error, que no ha sido responsable, ni ejemplar, pero no lo ha hecho".

Mena considera que el vicepresidente ha puesto "excusas de mal pagador" y ha deseado que Aragonès reaccione sin que nadie se lo pida y explique en el Parlament cómo ha gestionado la quinta ola de Covid y cómo no es capaz, según Mena, de poner orden en su gabinete.

MESA DE DIÁLOGO

Ha vuelto ha reclamar que Aragonès convoque la mesa con partidos catalanes antes de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, y ha avisado de que los comuns harán llegar sus propuestas a este foro por medio de los ministros de Unidas Podemos (UP), si el presidente catalán no convoca previamente la mesa catalana.

Preguntado por si asistirán a la mesa por la amnistía y la autodeterminación que Aragonès dijo que convocaría, Mena ha respondido pidiendo que "se deje de cortinas de humo y se centre a convocar a los partidos políticos", y que así pueda ir con un acuerdo lo más transversal posible, que para Mena debería pasar por uno con comuns, CUP y PSC.

Mena ha anunciado que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, será la que coordinará la presencia de UP en la mesa de diálogo, y también ha afirmado que en función de los temas que se aborden podrán participar "otros ministros y otras personas del espacio de los comuns y UP".

Ha asegurado que está de acuerdo con ERC en que hay que "marcar el terreno de juego" y pactar unas normas para que haya unas garantías de cumplimiento de los acuerdos que se alcancen, y ha agregado que el Govern debería de ir con su propuesta pero también con la convicción de que en algún momento deberá ceder, al igual que el Gobierno central.

JUNTS Y EL "BOICOT" AL DIÁLOGO

El también diputado en el Congreso ha criticado la estrategia "errónea e irresponsable de Junts de boicotear el diálogo" y lo atribuye a su voluntad de sacar rédito electoral y de distanciarse de ERC, pero cree que los catalanes están a favor del diálogo y castigarán en las urnas a quienes lo torpedeen, en sus palabras.

"Los señores de Junts, el señor Puigdemont y la señora Artadi, deben comenzar a entender que el diálogo ha venido para quedarse, aunque ellos lo puedan boicotear", ha subrayado Mena, que ha dicho que Junts puede tener dos actitudes: seguir boicoteando el diálogo y quedarse, a su juicio, arrinconados políticamente o ayudar a solucionar el conflicto político.

Además, el portavoz morado ha deseado que la comisión bilateral llegue a acuerdos concretos sobre el sistema de financiación autonómica y sobre la gestión del transporte público.

Ha afirmado que "no se trata de castigar a nadie", al ser preguntado por si le parece bien que el Gobierno central no quiera hablar financiación autonómica en la bilateral porque ya se ha hablado en la Conferencia de Presidentes, a la que Aragonès no ha asistido.