Mendia cree que la IA debe ser aceptada como un interlocutor político más, aunque "le quedan deberes pendientes"

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

La vicelehendakari y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha manifestado que la izquierda abertzale debe ser aceptada como un interlocutor político más, aunque advierte de que "le quedan deberes pendientes". Asimismo, valora el hecho de que el PSOE haya logrado "sumar a independentistas, nacionalistas y regionalistas a la gobernabilidad y a la estabilidad del país", lo que considera es "un gran logro".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, la dirigente socialista afirma además que las decisiones que adopta el Gobierno Vasco para luchar contra la pandemia "solo buscan contener el virus, no salvar campañas navideñas". "Lo que está claro es que si queremos tener unas fiestas con familia, amigos y allegados en 2021, estas tienen que ser diferentes", agrega.

Según defiende, la crisis sanitaria ha traído consigo que el Estado autonómico salga "fortalecido" porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez," ha federalizado España por la vía de los hechos".

"Una de las cosas buenas que deja la pandemia es que las decisiones colegiadas se han multiplicado: las cumbres de presidentes, las interterritoriales de Sanidad... se apuntala la idea de que hay que reformar la Constitución para que todo sea más horizontal", sostiene.

No obstante, apuesta por centrarse en la lucha contra la pandemia y en mejorar "aspectos del autogobierno", entre los que destaca el Ingreso Mínimo Vital que "debería quedar totalmente integrado en nuestro sistema de protección social".

Por otro lado, dice que ve "pocas razones de fondo" para que Podemos "no se moje" y no apoye los Presupuestos vascos, "y lo mismo el resto de la oposición". "¿Qué ve de malo Bildu en nuestras Cuentas si apoya las de España en las que hay aportaciones a instituciones que combate como la Corona y el Ejército? Con la que está cayendo deberían arrimar el hombro", defiende.

Por otro lado, señala que "cada vez que gobierna el PSOE se cohesiona España, y conseguir sumar a independentistas, nacionalistas y regionalistas a la gobernabilidad y a la estabilidad del país es un gran logro".

Asimismo, considera que la izquierda abertzale debe ser aceptada como un interlocutor político más, aunque advierte de que "le quedan deberes pendientes".

"Al final les pedimos que dejaran la violencia y que hicieran política, y están en eso. En Euskadi, Bildu es un interlocutor más hace tiempo y se alcanzan acuerdos con absoluta normalidad. Lo hacemos nosotros y también el Partido Popular. La pasada legislatura bien que se unían para zumbar al Gobierno", expresa.

Respecto a si se dan las circunstancias para un tripartito de izquierdas en Euskadi, Mendia indica que ella puso "el recorrido ético como condición y las circunstancias no han cambiado".

"Los Presupuestos son una ley, no son gobernar", afirma en relación al apoyo de EH Bildu a los PGE, para añadir que "no puede haber pactos mayores porque para coaligarse hay que compartir una visión de país y unos pilares éticos, y eso no se da".

CASO BATERAGUNE

Respecto a la decisión del Tribunal Supremo de repetir el juicio por el denominado 'caso Bateragune', Mendia reconoce que le parece "lamentable" que cuando se pidió la recusación de Ángela Murillo, los jueces "no tuvieran visión de Estado y entendieran que enfrente estaban unos señores de la izquierda abertzale que cuestionan y ven intencionalidad política en todo". "Ahora solo pido que el proceso sea claro y nítido", añade.

Por otro lado, defiende que en el Estado hay un Gobierno, aunque el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "no acaba de entender cómo funciona por dentro". "Se resiste a aprender a ser socio de coalición y a hacer los debates de puertas para dentro. A mí me gustaría que el vicepresidente dejara los titulares y se centrara en la gestión", sostiene, al tiempo que acusa a Podemos de tener "la estrategia de hacer ruido".

Además, cree que el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, "compromete mucho a la Corona y la pone en una situación difícil". "La Constitución dice que tenemos una Monarquía parlamentaria así que el sistema es ese y no puede haber debate. Lo que sí es necesario es aclarar todo lo que rodea al rey emérito y reflexionar sobre los límites de la inviolabilidad", finaliza.