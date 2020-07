Mendia garantiza que un Gobierno en el que esté el PSE-EE no planteará "ningún proyecto de ruptura con España"

Dice a Sánchez que si es Lehendakari será su "aliada" y "no una adversaria permanente" porque "no están los tiempos para tonterías"

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

La candidata socialista a Lehendakari, Idoia Mendia, ha afirmado que el PSE-EE es el único partido que ofrece la "certeza" de un Gobierno Vasco "alejado de sectarismos y de amagos de consulta", y ha indicado que un Gobierno en el que esté el PSE "no va a plantear, ni siquiera de forma disimulada ni a plazos, ningún proyecto de ruptura con España".

Mendia ha realizado estas manifestaciones en un acto electoral en Bilbao, en el que también ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El mitin se ha desarrollado en la Puerta de los Honorables, que, según ha destacado, "honra a quienes, como nuestro primer lehendakari tras la dictadura, ponen el país por encima de las siglas", en referencia a Ramón Rubial, frente a cuya escultura han depositado unas rosas rojas.

La dirigente socialista ha aludido al proyecto de "esperanza esperanzador" para el conjunto de España de Pedro Sánchez, basado en "esfuerzo compartido y abierto a todos, sin excluir a nadie, sin dejar a nadie atrás". Según ha destacado, es lo que ofrecen los socialistas vascos, "soluciones" y un "proyecto sólido, con las prioridades bien marcadas", como una "salud pública más fuerte", una red de protección social que aleje la pobreza" y un plan para construir Euskadi.

A su juicio, hay una "inmensa oportunidad para salir más fuertes" y el PSE-EE va a "aprovechar esta oportunidad" y, además de presentarse con "un catálogo de buenas intenciones" y "propuestas concretas", ha indicado que "ningún partido más" puede ofrecer "fiabilidad y coherencia en todo lo que hagan sus gobiernos -ayuntamientos, diputaciones, Gobierno de España y Europa". "Estas elecciones es el momento para poner en hora el reloj del Gobierno Vasco con el resto de los Gobiernos", ha añadido.

Por ello, ha indicado que se presentan a las elecciones "con una hoja de ruta clara, un equipo fiable y un liderazgo claro" y con el "orgullo por un socialismo que "ha sido decisivo" para que, entre todos, "se haya podido controlar a la pandemia" y que ha sido "firme, determinante, para que en Euskadi se dejara de matar al diferente".

Tras defender una Euskadi, "donde quepan todos", ha indicado que seguirán adelante con la campaña contando lo que ofrecen los ciudadanosporque el "futuro" pasa por el PSE-EE.

"Salvo un nuevo Gobierno nacionalista que nos devolviera a la época de Ibarretxe, todo el mundo sabe en Euskadi que la estabilidad y el progreso del país pasa por nosotros, somos los únicos que podemos trasladar la certeza de un Gobierno con impulso social, de progreso , alejado de sectarismos y de consultas, un Gobierno con unas bases éticas incuestionables", ha añadido.

Asimismo, Mendia ha afirmado que se presenta "cumpliendo con la palabra dada" porque dijo que "ni un voto socialista se utilizaría para estrategias nacionalistas, ninguno para la ruptura, ninguno para desestabilizar", sino que todos los votos "eran para el empleo, para los servicios públicos, para la protección social".

En este sentido, ha destacado que son la izquierda que "sabe gobernar" y un Gobierno en el que esté el PSE "no va a plantear, ni siquiera de forma disimulada ni a plazos, una ruptura con el proyecto de España".

CAMPAÑA

Por otra parte, ha asegurado sentirse sorprendida porque en esta campaña cuando "la pandemia y los riesgos siguen", se esté asistiendo "a un espectáculo y a una falta de respeto al sufrimiento de tanta gente".

"Algunos partidos arroja víctimas de todo tipo a la cara contra los rivales, estoy viendo el regreso a la política de trincheras, escucho propuesta que, si las sumáramos todas, necesitaríamos varios presupuestos para sacarlas adelante, otros vendiendo planes como si fueran nuevos, otros ofreciendo un banco público vasco como si esto se solucionara haciendo billetes, y no podía faltar la reaparición de la república vasca independiente y otros que esconden las consultas identitarias", ha añadido.

Junto a ello, ha afirmado que ha llegado oir "a la vez" al mismo candidato que "se ha conseguido el mayor avance en autogobierno de la mano de Pedro Sánchez, y, al mismo tiempo, que Pedro Sánchez quiere recentralizar".

Por tanto, tras indicar que no da lo mismo quién gobierne, ha asegurado que "no puede decirse que el debate entre izquierdas y derechas pertenece al pasado" porque "nada más lejos de la realidad, justo al contrario.

Mendia ha señalado que los vascos "no merecen el teatrillo" que están montando algunos partidos en la campaña porque "esto no es una feria". "Estamos hablando de cómo rescatar a Euskadi de la crisis en la que está, de rescatar a los ciudadanos, a los comerciantes y hosteleros, de proteger a los trabajadores, de salvar nuestras industrias, nos jugamos reconstruir este país sin que nadie quede atrás". Ello, según ha apuntado, se va a tener que hacer "entre todos" y el próximo Parlamento vasco se tienen que "dedicar a eso sin perder ni un minuto".

Por ello, ha pedido que no haya "tanto regate en corto" porque los vascos "se merecen que se les diga la verdad". En este sentido, tras llamar a movilizar a todos los progresistas para el 12J, ha indicado que quiere "adquirir un compromiso concreto" con todos sus rivales políticos y ha afirmado que, si es Lehendakari, en cuanto forme Gobierno, convocará "las mesas de diálogo social, civil e institucional".

"Y después con nuestras propuestas puestas a limpio, llamaré inmediatamente a todos a la misma mesa, porque a mí no me sobra nadie, a mí no me sobra una idea, ni una aportación", ha indicado Mendia, que ha insistido en que "lo hará con todos los partidos, sin excepción".

"Yo quiero liderar un Gobierno que recupere el empleo, blinde los servicios públicos y refuerce la protección social. Pero lo quiero hacer con todos", ha afirmado.

SÁNCHEZ, DE "ALIADO"

Asimismo, ha trasladado a Sánchez que le necesita "de aliado". y quiere ser una Lehendakari "aliada" del presidente del Gobierno de España y "no una adversaria permanente" porque "no están los tiempos para tonterías".

"Sabéis que levanto el teléfono cuando surge una problema y trato de buscar soluciones y la verdad es que siempre las encontramos rápido, por eso te anunció que la próxima legislatura hablaremos mucho más", ha añadido.

No obstante, ha asegurado que no discutirán sobre el proyecto porque eso "lo comparten plenamente". "Yo quiero ser Lehendakari de un Gobierno que no quiera competir con el tuyo, quiero que trabajar junto al tuyo, junto a las diputaciones, y junto a los ayuntamientos. Es lo que necesitan los vascos más colaboración y menos competición, ha manifestado.

Tras indicar que "solos" no se puede hacer salir de esta crisis "por mucho que algunos se empeñen en vendernos esta moto", ha asegurado que su partido cree el "acuerdo" es la formula en democracia y ha manifestado que, a diferencia de otros partidos, que "tienen puesta su meta en el 12 de julio y en contar escaños", su cabeza está en el 13 de julio y en los cuatro años siguientes.

Por último, ha señalado que su cabeza están e "gestionar el presente y adelantar el futuro", en "acordar y actuar" para "resolver lo urgente" y preparar un plan integral de reconstrucción". "Y lo socialistas saben "rescatar a los vascos en cada momento crítico de su historia", ha manifestado.