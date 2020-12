Mendia (PSE): Bildu no cumple las condiciones éticas para gobernar con ellos

Vitoria, 20 dic (EFE).- La vicelehendakari segunda del Gobierno Vasco y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, considera que EH Bildu "no cumple las condiciones éticas para gobernar con ellos" y matiza que "pactar" con la coalición soberanista "es otra cosa".

En una entrevista que este domingo publica El Correo, la también consejera de Trabajo y Empleo en el Ejecutivo de coalición con el PNV en Euskadi, afirma que cada vez que gobierna el PSOE se "cohesiona España" y dice que conseguir sumar a "independentistas, nacionalistas y regionalistas a la gobernabilidad y a la estabilidad del país es un gran logro".

Se alegra "mucho" de que la izquierda abertzale apoye los presupuestos del Gobierno central pero recuerda que las cuentas son "una ley, no gobernar" y dice que "no puede haber pactos mayores" con ellos porque "para coaligarse hay que compartir una visión de país y unos pilares éticos, y eso no se da".

Preguntada por los roces entre el PSOE y Podemos en el Ejecutivo central, Mendia mantiene que "hay un gobierno", que "hay entendimiento" y está reflejado "en el programa de Gobierno", pero añade que "Podemos tiene la estrategia de hacer ruido".

"Pablo Iglesias no acaba de entender cómo funciona por dentro. Se resiste a aprender a ser socio de coalición y a hacer los debates de puertas para dentro. A mí me gustaría que el vicepresidente dejara los titulares y se centrara en la gestión", porque "aún no entiende qué es gobernar", afirma la dirigente socialista vasca que se muestra convencida de que la legislatura en Madrid se va a completar.

Preguntada por si la crisis del coronavirus ha "federalizado" España, Mendia considera que "de facto sí" porque las decisiones colegiadas se han multiplicado. "Se apuntala la idea de que hay que reformar la Constitución para que todo sea más horizontal", asegura.

Sobre el papel del rey emérito estima que éste "compromete mucho a la Corona" y que hay que "reflexionar sobre los límites de la inviolabilidad".