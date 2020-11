Mendia (PSE): "La enmienda de Podemos al PGE demuestra que no saben ser Gobierno, ni Gobierno de coalición"

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

La vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo del Gobierno vasco y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado que la enmienda registrada por Unidas Podemos, junto a ERC y EH Bildu, a los Presupuestos Generales del Estado demuestra que la coalición a la que pertenece Pablo Iglesias "no sabe ser ni Gobierno, ni Gobierno de coalición", y ha deseado que "aprenda" a serlo.

"A todo se aprende, espero que vayan aprendiendo a estar en los Gobiernos, a ser responsables institucionales y a ser Gobierno de coalición también", ha precisado, en una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press.

Mendia ha afirmado, en alusión a Unidas Podemos, que "uno tiene que saber que, cuando está en el Gobierno, se negocia dentro del Gobierno y no se pactan enmiendas fuera".

"Pero, bueno, a ser Gobierno y a ser Gobierno de coalición se va aprendiendo. Espero que aprendan, aunque les está costando un poco", ha señalado.

Por otra parte, la líder de los socialistas vascos ha manifestado su sorpresa por "la falta de coherencia de algunos partidos" ante unos Presupuestos que "en Madrid y Vitoria están guiados por los mismos principios".

"Que allí votes a favor o presentes una enmienda a la totalidad, como ha hecho el PP, y luego vengas Euskadi al Parlamento vasco y, en el caso de Bildu, no quieras sentarte a hablar o, en el caso del PP, tiendas tu mano para pactarlos. Estos partidos debieran ser un poco más coherentes", ha añadido.

Mendia se ha referido a las críticas ante el anuncio de EH Bildu de que apoyará los PGE, y se ha mostrado convencida de que el PP "no tolera que el PSOE gobierne en España" y "trata de sacar de foco la cuestión más importante y principal, que es que el país va a tener unos Presupuestos a la altura de las necesidades de la reactivación económica y social sino también para montarse en el tren de las ayudas Next Generation de la UE". "Eso es lo que no tolera y por eso se opone a todo y trata de sacar del foco las cuestiones verdaderamente importantes", ha dicho.

Respecto a las críticas de algunos presidentes autonómicos y líderes territoriales del PSOE por el posible apoyo de EH Bildu al Presupuesto, se ha manifestado como "una defensora de la democracia, el estado de derecho y la participación política en las instituciones de manera normalizada".

"A mí me parece una buena noticia que aquellos que trataron de socavar a la democracia española, que lucharon contra el autogobierno vasco para tratar de combatirlo y derrumbarlo, hoy se sienten en los escaños del Parlamento vasco, del Congreso de los Diputados para hacer política. A mí me parece que es una buena noticia porque consolida esa gran victoria que tuvimos el estado de derecho contra el terrorismo", ha argumentado.