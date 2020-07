Mendia ve "razonable" que PNV y PSE reediten el acuerdo de coalición

Vitoria, 23 jul (EFE).- La secretaria general del PSE-EE y candidata a lehendakari el 12-J, Idoia Mendia, ha reconocido este jueves que sería "razonable" y "lógico" que su partido y el PNV reeditaran la fórmula de coalición que tuvieron la pasada legislatura para conformar el Gobierno Vasco.

Mendia y los otros nueve parlamentarios vascos socialistas han entregado sus credenciales en el Parlamento Vasco, los primeros de los que salieron elegidos el 2 de junio que llevan a cabo este trámite para que pueda dar comienzo la duodécima legislatura.

En una comparecencia posterior, la secretaria general de los socialistas vascos ha dicho que pese a que la fórmula de la coalición podría ser lo "razonable" por la experiencia positiva de la pasada legislatura, no descarta otras para garantizar la gobernabilidad de Euskadi, como cerrar un acuerdo de legislatura aunque con el PSE-EE fuera del Ejecutivo.

Ha explicado que tras la primera reunión pública entre delegaciones de ambos partidos, PNV y PSE-EE están ya trabajando en torno a un programa para un Gobierno "fuerte y estable", y no sobre la fórmula de ese gabinete, ya que eso "no es lo urgente".

Ha reiterado que "no hay que descartar nada" en torno a esa fórmula de Gobierno porque si nacionalistas y socialistas no llegan a un "acuerdo total" estos podrían quedarse en la oposición con un pacto de legislatura para cuatro años en los que va a haber que "remangarse".

"Esta legislatura tiene que haber un Gobierno fuerte y remangado porque hay muchas decisiones que tomar y lo justo es que el Parlamento también fuera capaz de hacer acuerdos transversales sobre los mínimos de la Euskadi de los próximos veinte años", ha recalcado.

Tras reconocer que se están produciendo contactos de manera "permanente y continua" entre los dos partidos, Mendia no se ha querido pronunciar sobre si podría estar ella en el futuro Gobierno y se ha limitado a decir que estará donde crea que puede ser "más útil" para el país y para su partido.

Mendia ha insistido en la necesidad de que haya un Gobierno estable, con una "hoja de ruta progresista" que pueda generar "certidumbres" a la sociedad y que no pierda el tiempo en cuestiones que no sean la resolución de los problemas de los ciudadanos.

Se ha referido a las advertencias lanzadas este miércoles por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, de que su grupo no se sentará a negociar los presupuestos del Estado si el Gobierno de Pedro Sánchez no cumple con sus compromisos, y, en concreto no convoca la Comisión Mixta de Concierto para definir la capacidad de endeudamiento de Euskadi ante los nuevos retos.

A juicio de Mendia es "razonable" que haya determinados desacuerdos entre ambos gobiernos, aunque ha considerado que hay que mirarlos con "tranquilidad y sosiego" porque está convencida de que terminarán con un acuerdo satisfactorio para ambos gobiernos.

Ha recordado que Euskadi necesita celebrar la Comisión Mixta para poder elaborar los presupuestos y el Gobierno de España "también tiene que contemplar la foto de todas las comunidades autónomas, las de régimen común y las de régimen foral".

La secretaria general de los socialistas vascos ha explicado que la ministra portavoz María Jesús Montero le comentó a Esteban este mismo miércoles que tiene este asunto "encima de la mesa" y ha zanjado la cuestión al afirmar que estas declaraciones de dirigentes nacionalistas al respecto "forman parte del ambiente general" del Congreso de los Diputados.