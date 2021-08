La Mesa de la Asamblea rechaza por segunda vez cesar al presidente de Melilla como diputado de Cs al solicitar informe

MELILLA, 11 (EUROPA PRESS)

Los partidos que sustentan el Gobierno de Melilla han dejado este miércoles por segunda vez sobre la mesa en tres semanas el cese como diputado de Ciudadanos (Cs) y su conversión en diputado no adscrito tras su expulsión del partido de Inés Arrimadas, en esta ocasión al reclamar un informe jurídico antes de tomar una decisión. El PP, en cambio, ha vuelto a exigir que Eduardo de Castro deje la Presidencia de la Ciudad "al convertirse en tránsfuga".

Esta situación se arrastra desde el pasado viernes 23 de julio, día en el que quedó registrada en la Asamblea de Melilla la comunicación oficial de Cs, firmada por su número dos a nivel nacional, Marina Bravo, en la que desvelaba que Eduardo de Castro dejó de pertenecer a Cs a todos los efectos el 30 de marzo de 2021 y que desde entonces le han solicitado, sin éxito, que entregara su acta de diputado para que el siguiente en la lista pasara a representar al partido.

Al respecto, Bravo admitía que, ante la falta de respuesta del melillense, pide oficialmente a la Asamblea de la Ciudad el cese de De Castro como parlamentario naranja y que este pase a ser "diputado no adscrito con la consecutiva pérdida de derechos políticos y económicos, previsto en el artículo 73.3 de la Ley de Base de Régimen Local".

Ello dio origen a la convocatoria de una Mesa de la Asamblea el lunes 26 julio, con un único punto del orden del día, el del "cese de Eduardo de Castro como diputado de Cs". Sin embargo, el todavía presidente de la Ciudad, apoyado por su socia de gobierno, la cepemista Dunia Almansouri --suman dos votos en la Mesa Asamblea frente a uno del PP--, aprobaron dejar sobre la mesa dicho punto hasta que el juzgado responda a la solicitud formulada por De Castro de "medidas cautelarísimas", al sostener que si cesaba de manera inmediata se produciría "un daño irreparable" si finalmente consigue ganar el litigio por la denuncia que va a presentar por una presunta "vulneración de derechos fundamentales" contra la decisión de Cs de expulsarle del partido.

MEDIDAS LEGALES

El PP, ante esta negativa de De Castro de aceptar la decisión de su partido a nivel nacional de expulsarlo del partido, formalizó cinco días después, concretamente el viernes 30 de julio, la petición de celebración de la Mesa de la Asamblea para instar al cese de Eduardo de Castro como presidente de Melilla.

Según el documento registrado en la Asamblea por el PP, "cuando un miembro de un partido político que ostenta un cargo electivo es expulsado por dicho partido y se ha puesto este hecho en conocimiento de la administración, no queda condicionada su efectividad a que un tribunal de justicia ratifique la expulsión".

Al respecto, ha advertido que, "actualmente, De Castro estaría incurriendo, de continuar en esta situación, en una flagrante violación del Reglamento de la Asamblea" e incluso ha visado que de "aferrarse al cargo de presidente en contra de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, y retorcer el derecho efectuando un uso fraudulento del mismo para su exclusivo interés, podría llegar a ser constitutivo, al menos, de un presunto delito de prevaricación".

Sin embargo, este miércoles, sin que se conozca aún la decisión judicial sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el presidente melillense, finalmente Eduardo de Castro ha convocado una Mesa de la Asamblea para tratar su expulsión de Cs pero el único punto del orden del día ha quedado nuevamente sobre la mesa, porque la vicepresidenta primera Dunia Almansouri (CpM), en ausencia de De Castro, que no tomó parte de la reunión al ser parte afectada, ha decidido solicitar un informe jurídico antes de aceptar o no la expulsión de Cs de la primera autoridad melillense y su conversión en diputado no adscrito.