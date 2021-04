La Mesa del Congreso rechaza pedir un informe jurídico sobre su capacidad de vetar iniciativas por inconstitucionales

Los independentistas catalanes lo reclamaban después de que el órgano de gobierno de la Cámara rechazara calificar su ley de amnistía

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Congreso ha rechazado este martes solicitar un informe jurídico sobre su capacidad para frenar la tramitación de iniciativas en función de la constitucionalidad de su contenido, un documento solicitado por ERC, Junts, PDeCAT y la CUP después de que el órgano de gobierno de la Cámara rechazara calificar la ley de amnistía registrada por estas formaciones para beneficiar a todos los procesados y condenados por el proceso independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa ha rechazado esta pretensión con los votos de PSOE, PP y Vox, si bien Unidas Podemos sí ha apoyado la solicitud de las formaciones independentistas.

Los servicios jurídicos del Congreso desaconsejaron tramitar la proposición de ley de amnistía en la medida que, al suponer un indulto generalizado, "entraría en una contradicción palmaria y evidente" con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales.

El PSOE, el PP y Vox, siguiendo el criterio de los letrados, no calificaron esa iniciativa a finales del pasado mes de marzo, algo que los partidos independentistas aludidos criticaron públicamente y ya anunciaron que presentarían un recurso para que la Mesa revocase su veto.

JURISPRUDENCIA DEL TC

Pero, como paso previo, ERC, Junts, PDeCAT y la CUP solicitaronque los servicios jurídicos de la Cámara hicieran un informe sobre su potestad para realizar "un examen de constitucionalidad a priori" de las iniciativas legislativas que se registran en el Congreso.

Sin embargo PSOE, PP y Vox han rechazado la petición alegando que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece claramente que la Mesa sí tiene capacidad para inadmitir iniciativas que son claramente inconstitucionales.

CENSURA POLÍTICA

En el escrito que no ha salido adelante, los independentistas catalanes insistían en cuestionar el veto a su iniciativa incidiendo en que se trata de una "censura política" porque, a su juicio, entre las competencias de la Mesa no está la de admitir o no a trámite una iniciativa sobre la base de una posible inconstitucionalidad. "Esa no es una función que tenga encomendada la Mesa, sino en todo caso el Tribunal Constitucional", señalan.

Además, la CUP pidió a la Mesa que se le remitiese el informe jurídico en el que se amparó la decisión de no calificar la ley de amnistía. En este contexto, el órgano de gobierno de la Cámara ha decidido enviar a la formación antisistema la nota redactada en su momento por los letrados sobre este particular, pero sin elaborar un nuevo informe al respecto.