Seis meses del Gobierno de Pedro Sánchez en 40 fechas

Pedro Sánchez cumple mañana seis meses como presidente del Gobierno convencido de estar revirtiendo los recortes sociales del Ejecutivo de Rajoy, pero con la incógnita de si podrá aprobar los presupuestos generales del Estado para 2019 y agotar así la legislatura, como ha siso su propósito desde el comienzo.

Ciento ochenta días en los que ha intentado también rebajar la tensión con Cataluña, para lo cual puso en marcha un proceso de "distensión" que ha permitido una reunión con el presidente catalán, Quim Torra, y la celebración de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat por primera vez en siete años.

La siguiente cronología marca los hitos más destacados de estos seis meses del Gobierno de Pedro Sánchez:

JUNIO:

1 junio.- Triunfa en el Congreso la moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy, por 180 votos a favor. Al día siguiente, Pedro Sánchez promete el cargo ante el Rey.

8 junio.- Primera reunión del Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez, que levanta el control financiero a la Generalitat.

11 junio.- Sánchez ofrece acoger a los 629 inmigrantes del barco Aquarius, que llegan a Valencia el día 17.

13 junio.- Dimite Màxim Huerta como ministro de Cultura tras conocerse que defraudó a Hacienda y le sucede en el cargo José Guirao.

23 junio.- Sánchez inicia su agenda exterior, con una reunión en París con el presidente Macron.

28 junio.- Son aprobados en el Congreso los presupuestos presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que le tocará gestionar a Sánchez.

29 junio.- El Gobierno anuncia el traslado de los líderes independentistas presos por el caso del 'procés' a cárceles catalanas.

JULIO:

6 julio.- Sánchez se reúne en Madrid con el expresidente de EEUU Barack Obama.

9 julio.- Primera reunión en La Moncloa entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que acuerdan abrir una etapa de diálogo pese al desacuerdo sobre la autodeterminación.

11 julio.- Sánchez participa en su primera cumbre de la OTAN.

17 julio.- Pedro Sánchez presenta en el Congreso su programa de Gobierno, que basa en tres retos principales, el empleo, las pensiones y Cataluña, y ofrece votar otro Estatut como alternativa al referéndum de autodeterminación.

19 julio.- El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba relajar el déficit a las comunidades, lo que equivale a 2.500 millones de euros. Al día siguiente, el Gobierno elevó un 4,4 % el techo de gasto para 2019, hasta 125.064 millones de euros. El día 27 el Congreso rechaza la propuesta de flexibilización del Ejecutivo.

26 julio.- Sánchez y Macron sellan una alianza ante la inmigración y la reforma de la zona euro.

27 julio.- El Gobierno aprueba la norma que recupera la sanidad universal. El Congreso de los Diputados respalda a Rosa María Mateo como administradora única de RTVE.

AGOSTO:

1 agosto.- Primera reunión en siete años de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que culmina sin "acuerdos materiales" y que sirve para constatar la discrepancia en los asuntos relativos a "la autodeterminación" o los soberanistas presos. Las dos partes se emplazan a seguir dialogando abriendo comisiones sectoriales.

2 agosto.- Primera reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado desde que asumieran sus respectivos cargos.

6 agosto.- Sánchez celebra con el Rey su primer despacho como presidente del Gobierno en el Palacio de Marivent, en Mallorca.

11 y 12 agosto.- Reunión informal del presidente con la canciller alemana, Angela Merkel, en Doñana. Acordaron defender ante sus socios europeos la necesidad de dar más recursos a Marruecos para que ese país sea más efectivo en el control de sus fronteras y frenar así la presión migratoria.

17 agosto.- Barcelona rinde homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en presencia del Rey y de los presidentes del Gobierno y de la Generalitat.

24 agosto.- El Gobierno aprueba el real decreto ley con el que pretende exhumar del Valle de los Caídos los restos mortales de Franco, a lo que se opone la familia del dictador.

27 agosto-1 septiembre.- Pedro Sánchez realiza una gira latinoamericana que incluye Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica.

SEPTIEMBRE:

3 septiembre.- Sánchez afirma que sólo prevé un referéndum en Cataluña para un nuevo Estatut, pero no para la independencia.

7 septiembre.- Ciudadanos rompe el pacto de investidura con el PSOE en Andalucía, lo que acabará derivando en un adelanto electoral en esa Comunidad.

11 septiembre.- Segunda dimisión de un miembro del Gobierno. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, renuncia al cargo tras conocerse presuntas irregularidades en su máster y es sustituida por María Luisa Carcedo.

13 septiembre.- Pedro Sánchez niega que su tesis doctoral sea un plagio, como publican algunos medios, y la hace pública al día siguiente tras superar dos análisis antiplagio.

.- El Congreso aprueba el decreto ley para exhumar los restos de Franco, con la abstención de PP y Ciudadanos.

17 septiembre.- Polémica por la filtración de grabaciones de 2009 entre la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el excomisario Villarejo, en la cárcel por el caso Tándem.

23 septiembre.- Sánchez viaja a Canadá y sella con Trudeau una agenda progresista.

24 septiembre.- La Mesa del Congreso aprueba excluir la enmienda del PSOE para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit público.

25 septiembre.- Pedro Sánchez asiste a la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU.

OCTUBRE:

11 octubre.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, firman el acuerdo sobre el proyecto de ley de presupuestos para 2019.

24 octubre.- Sánchez rompe, durante una comparecencia en el Congreso, su relación con el presidente del PP, Pablo Casado, por hacerle partícipe de un "golpe de Estado" en Cataluña.

26 de octubre.- Consejo de Ministros en Sevilla, pocos días después de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunciara el adelanto electoral.

29 de octubre.- La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reúne con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolín, quien le garantiza que el Vaticano no se opondrá a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco.

NOVIEMBRE:

7 noviembre.- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, oficializa la retirada de cualquier apoyo a Sánchez y sus presupuestos.

8 noviembre.- El Gobierno aprueba un real decreto para que sea la banca y no el cliente la que asuma el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas.

12 noviembre.- El Gobierno y el PP pactan el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El magistrado anunció su intención de no asumir el cargo el día 20 y, al día siguiente, los principales partidos retiran sus propuestas para renovar el órgano de gobiernos de los jueces.

16 noviembre.- Sánchez realiza la primera visita de un presidente de Gobierno a Cuba en 32 años. Antes había estado en la XVI Cumbre Iberoamericana de Guatemala y unos días después efectúa su primera visita oficial a Marruecos.

20 noviembre.- El presidente del Gobierno reconoce que, si no consigue sacar adelante los Presupuestos de 2019, su "vocación de agotar la legislatura" se verá "acortada".

.- Sánchez anuncia que "España votará que no" al borrador del acuerdo del "brexit" si no se introducen aclaraciones sobre el estatus de Gibraltar. La UE alcanza un acuerdo in extremis que salva la cumbre del "brexit" del pasado domingo 25.

22 noviembre.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, es reprobada por el pleno del Congreso por las escuchas del caso Villarejo, entre otras cuestiones. Ya había sido reprobada por el Senado el 25 de septiembre.

30 de noviembre.- El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de reforma de dos artículos de la Constitución para limitar los aforamientos al ejercicio del cargo y acotarlos al tiempo de mandato, en línea con la propuesta del Consejo de Estado.