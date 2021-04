Michavila: si la participación supera el 74% Ayuso puede tener mayoría absoluta, si es baja, puede ganar la izquierda

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El director de GAD3, Narciso Michavila, ha asegurado hoy que si la participación en las elecciones del 4 de mayo en Madrid es alta, como se prevé, y supera el 74 por ciento, Isabel Díaz Ayuso tiene "todas las papeletas" para tener mayoría absoluta. Pero precisa que si se hunde la participación, como ocurrió en las elecciones catalanas, podría haber vuelco a la izquierda.

Michavila hacía este análisis en una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, al ser preguntado si era verosímil el reparto de escaños que ha hecho la encuesta del CIS en el que se pronostica un empate de los bloques de la derecha y la izquierda. El sociólogo ha explicado que "es verosímil si se hunde la participación", aunque no se cree los resultados de la encuesta del CIS ni el método que utiliza su presidente.

"Cojamos las elecciones que cojamos, su error es sistemático y siempre en la misma dirección", ha afirmado, pero ha advertido: "ojo, esta vez a Tezanos y a Sánchez les puede salir muy bien la jugada, dentro de cuatro semanas si se hunde la participación, como pasó en Cataluña, podría haber un vuelco a la izquierda y no sería ni la primera ni la única sorpresa electoral que he vivido a lo largo de mi vida".

Sin embargo, considera que si se produce una participación elevada, que cree que "va a ser de récord histórico" en la comunidad de Madrid, Ayuso puede tener "mayoría absoluta". "Si supera el 74 por ciento, Ayuso tiene todas las papeletas de tener mayoría absoluta", ha apostillado.

Por el contrario, ha señalado, que si la participación es baja como ocurrió en Cataluña "la apuesta de Ayuso puede salir muy mal". Michavila ha defendido esta postura a pesar de que los partidos de izquierda Mas Madrid y Unidas Podemos están tratando de movilizar el voto de los barrios y de los municipios del sur de Madrid por entender que así ganarían las elecciones.

En este sentido, ha explicado que si se analiza el "histórico de voto" de los últimos 25 años a la Asamblea de Madrid se comprueba que con mayor participación ha ganado el PP. Recuerda así los resultados "históricos" de 2007 y 2011, que se produjeron con una "grandísima participación".

EL ÚNICO ENEMIGO DE AYUSO ES LA ABSTENCIÓN

Añade, además, que cuando se pregunta a los madrileños quién quieren que sea su presidente, responden que Díaz Ayuso. Por eso, ha reiterado que el "único enemigo ahora mismo" de la presidenta madrileña "es la abstención", que su electorado se confíe y se quede en casa. Y sino, ha añadido, "que se lo pregunten a Susana Díaz, que su electorado se confió por las encuestas de Tezanos o que se lo pregunten a Carmena".

De hecho, ha adelantado que el mismo martes 4 de mayo a las 18:00 horas el podrá decir a quien le llame, ya sea Abascal, Ayuso, Iglesias o Gabilondo, si tienen que sacar el champan o dejarlo en la nevera, porque ya conocerá el nivel de participación y "si hay vuelco o no".

No obstante, cree que todo a apunta a que va a haber un "récord histórico de participación" con lo que ve "muy probable" que haya mayoría absoluta de Ayuso en Madrid".

Ante la pregunta de si es verosímil que pueda ocurrir lo que en Cataluña, que baje tanto la participación, Michavila se ha mostrado convencido de que no parece que se de el mismo caso. Ha argumentado, entre otras razones que en Cataluña se encontraban en el momento de la votación, el 14 de febrero, en plena tercera ola de la pandemia. Sin embargo, ha apuntado que, aunque los expertos dicen que va a subir el nivel de contagios, no lo va a hacer al nivel de olas anteriores y que además y gracias a la vacunación, los fallecimientos van a bajar muchísimo.

UNA DE LAS CLAVES, LOS PAUs DEL NORTE QUE APOYABAN A Cs

Una de las claves que ha apuntado Michavila será el comportamiento de los PAUs del norte de Madrid --Las Tablas, Montecarmelo,...-- donde asegura que el voto era mayoritario para Ciudadanos. Sin embargo, cree que el partido naranja no superará ahora el 3 por ciento. "Es imposible", ha recalcado.

Por lo que afirma que si la participación de ese votante que antes lo era de Ciudadanos no participa, puede haber "vuelco a la izquierda", pero si en esos lugares donde ganaba el partido de Inés Arrimadas el nivel de participación es equilibrado con el resto de Madrid, "a Ayuso le irá muy bien" porque ese votante está diciendo ahora que "está apostando por el PP".

De hecho, afirma que "ni siquiera Tezanos" detecta que el voto de Ciudadanos esté pasando al PSOE. En este sentido, explica que al analizar el voto del elector que votó a Rivera se ve que por cada voto que retiene Bal cuatro pasan a Ayuso y ninguno al PSOE.

Añadió que 50.000 madrileños que votaron a Sánchez en las generales, ahora le dicen a Tezanos que van a votar por Ayuso porque les ha permitido tener su negocio abierto.

En cuanto a VOX, Michavila no contempla que baje por debajo del 5 por ciento. Argumenta, en este sentido, que las encuestas del CIS siempre dan al partido de Abascal "muy por debajo" de su resultado debido a que hay una parte del electorado de VOX que "no quiere responder al CIS". Así, afirma que si se analiza bien la encuesta de ayer del CIS se ve que aunque VOX no mejora resultados, tiene un suelo bastante firme.

LA CONCERTADA Y LOS CONFINAMIENTOS EN VIVIENDAS PEQUEÑAS.

El sociólogo ha expuesto además dos datos que cree que hay que tener en cuenta a la hora de analizar las encuestas. Uno es el hecho de que en Madrid el 51 por ciento de las familias que tienen sus hijos escolarizados han apostado por la enseñanza pública concertada.

Ha recordado que Madrid, junto con Cataluña y el País Vasco es donde mayor proporción de enseñanza pública hay, con mucho equilibrio entre la pública estatal y la concertada. Y cree que la decisión de voto de esos padres, madres y abuelos no la van a hacer pensando en los partidos políticos, si no en el futuro de sus hijos.

Y el otro dato que considera necesario tener en cuenta es que, en la capital del reino, donde se concentra la mitad del electorado de la región, el tamaño medio de la vivienda es inferior a 75 metros cuadros."Lo digo porque es muy fácil tomar decisiones sobre la vida de los demás cuando viven en casas de 120 metros cuadrados", ha señalado antes de aclarar que "la cosa cambia" cuanto se le dice a la gente que tiene que estar "encerrado" en una vivienda de 70 metros sin poder salir de su comunidad autónoma, ni ir a terrazas ni a parques.

LAS ESTIMACIONES DEL CIS SE HACEN FUERA: "ES EL COLMO"

El director de GAD3 ha sido muy crítico con el proceder de su presidente, José Félix Tezanos, asegurando que las estimaciones de votos y escaños no se hacen en el centro que dirige, sino fuera como lo demuestra el hecho de que no han tenido ni el "pudor" de aplicar bien una simple fórmula matemática como la Ley Don't. "Es el colmo", ha espetado.

De hecho, ha afirmado que él no presta mucha atención a las encuestas del CIS porque si se las creyera, pensaría que el PSOE sigue gobernando la Junta de Andalucía.

También ha cuestionado el método del CIS, que Tezanos llama V108, porque en las últimas generales daba 150 escaños al PSOE y 35 a Ciudadanos en el Parlamento o decía que el nacionalismo se hundiría el 14 de febrero.

No obstante, ha advertido de que los que deciden el 4 de mayo son los 5 millones de electores madrileños y "el voto de Tezanos vale lo mismo que el de cualquier oyente".