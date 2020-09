Michel respalda a Grecia y Chipre pero pide el diálogo con Turquía

Nicosia, 16 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, reafirmó este miércoles en Nicosia el apoyo de la Unión Europea a Grecia y Chipre en su conflicto con Turquía pero recalcó que "solo a través del diálogo" se puede aliviar la tensión.

Tras una reunión con el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis centrada en las tensiones en el Mediterráneo oriental, Michel destacó que el actual conflicto de sus socios con Turquía es también un problema europeo.

"Esta solidaridad no se muestra solo a través de palabras: se muestra a través de acciones que deben hacerse de una manera inteligente para lograr los mejores resultados", dijo Michel.

"Creo que realmente necesitamos ser tajantes cuando se trata del respeto de los derechos de todos los Estados de la Unión Europea y, por supuesto, de los intereses y derechos de Chipre. Estos intereses se basan en los principios de la UE", recalcó Michel.

Sin embargo, subrayó que "solo a través del diálogo" se puede aliviar la tensión y lograr la estabilidad en esa zona.

La visita de Michel, quien el martes estuvo en Grecia, está enmarcada en los esfuerzos europeos para desactivar la crisis que enfrenta a Turquía con Chipre y Grecia por la delimitación de zonas marítimas y búsqueda de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental.

Coincidió además con el discurso sobre el estado de la UE de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que también abordó este conflicto.

En un tono similar al del presidente del Consejo Europeo, Von der Leyen afirmó en Bruselas que Turquía no tiene excusa para intimidar a sus vecinos y solo el "diálogo de buena fe" es el camino para lograr soluciones "duraderas" y "estabilidad".

"Turquía es y siempre será un vecino importante. Pero aunque estamos cerca en el mapa, la distancia entre nosotros parece estar aumentando. Sí, Turquía se encuentra en una vecindad problemática y sí, alberga a millones de refugiados, a quienes apoyamos con importantes fondos, pero nada de esto justifica los intentos de intimidar a sus vecinos", dijo.".

En una breve comparecencia ante la prensa con Michel, el presidente chipriota subrayó que su país está dispuesto al diálogo pero recalcó que este debe producirse sin "chantajes" ni "amenazas".

En ese contexto, recordó que el martes mismo Turquía emitió un nuevo aviso de que extiende las operaciones ilegales de su barco perforador "Yavuz" en aguas chipriotas hasta el 12 de octubre.

Desde que Chipre empezó a licitar la exploración de gas natural en aguas al sur de la isla a empresas internacionales, Turquía --que mantiene bajo control militar el norte de Chipre desde 1974-- ha protestado contra una iniciativa que considera "unilateral" y este año ha enviado buques de exploración geológica y de perforación propios.

El presidente del Consejo Europeo ha lanzado una iniciativa para organizar una conferencia multilateral con la participación de todos los países y su visita a Grecia ayer y a Chipre hoy tenía por objeto sondear las posibilidades de apoyo a este proyecto.

"Las cuestiones marítimas son tan importantes como las energéticas, la seguridad el desarrollo económico y la cooperación. Creo que si hay una voluntad común será posible avanzar una agenda más positiva que lo que ocurrió últimamente", recalcó en Atenas el martes.

Uno de los principales escollos de esta conferencia será la participación de Chipre, país que Turquía no reconoce, por lo que no acepta su asistencia si no están invitados también los líderes turcochipriotas, una posibilidad que Grecia y Chipre rechazan, por tratarse de un miembro de un estado no reconocido internacionalmente.

Su iniciativa se desarrolla en un momento en que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aplicar nuevas sanciones contra Turquía si Ankara no retiraba sus barcos de las zonas en conflicto con Grecia y Chipre, algo que se debatirá en la cumbre de los próximos días 24 y 25.

Michel y Anastasiadis abordaron asimismo la situación en la isla de Lesbos tras el incendio del campo de Moria que ha dejado sin techo a 12.000 personas, así como sobre los elevados flujos de migrantes que afronta también Chipre.

"Tenemos que apoyar a todos los Estados miembros, sobre todo los que son países de primera acogida", añadió Michel.