Miembro de Unidas Podemos en la Mesa cree que la decisión de Batet "daña" la imagen del Congreso: Es "muy grave"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, ha tachado este viernes de "muy grave" que la presidenta, Meritxell Batet, haya decidido ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, que ha supuesto la pérdida del escaño del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, lo que va en contra del criterio de los letrados del Congreso.

Esta mañana, nada más conocer que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, trasladó a Batet que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo que había impuesto a Rodríguez era una pena accesoria "obligada", Pisarello pidió a la presidenta que no tomase una decisión sin escuchar al órgano de gobierno de la institución.

"Dada la gravedad del caso", Unidas Podemos exige que "no haya ninguna respuesta institucional antes de que la Mesa se reúna el próximo martes", escribió Pisarello a través de su cuenta personal de Twitter.

Es decir, le reclamaba no tomar una decisión sin escuchar al órgano de gobierno de la Cámara que el pasado martes, gracias a la mayoría que suman el PSOE y Unidas Podemos, y amparándose en el criterio de los servicios jurídicos del Congreso, determinó que la sentencia contra Rodríguez no tenía efectos extra penales y que, por tanto, no afectaba a su condición de diputado.

Horas más tarde, el secretario primero del Congreso ha utilizado la misma red social para tachar de "muy grave" la decisión de Batet de ejecutar el fallo del Supremo contra Rodríguez "porque no fue comunicada previamente, porque daña la posición institucional del Congreso y porque el único informe de los letrados que la Mesa conoce establece que la sentencia no contempla retirar el escaño".