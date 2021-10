Milagros Marcos (PP): "Surgen plataformas de la España vacía para defender su cocido porque el PSOE se lo está quitando"

Acusa a Sánchez de "olvidarse de las zonas despobladas" en los PGE y avisa que "descentralizar la administración no es la solución"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria nacional del PP de Agricultura y Despoblación, Milagros Marcos, ha acusado al Gobierno de "olvidarse de las zonas despobladas" en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y ha señalado que los "ataques permanentes" del PSOE al mundo rural están provocando la unión de plataformas en defensa de lo que denominan la 'España vaciada' para intentar lograr representación institucional.

"El problema es que estas plataformas surgen para defender su cocido porque ven que el PSOE se lo está quitando", ha asegurado Marcos en una entrevista concedida a Europa Press, después de que el pasado mes de septiembre la III Asamblea General de la España Vaciada, que agrupa a más de 150 asociaciones de 30 provincias, acordase buscar una fórmula para concurrir a las elecciones y llevar su voz a las instituciones.

Marcos, que es diputada del Grupo Popular por Palencia, ha afirmado que el PSOE se ha "olvidado del municipalismo" y ha puesto como ejemplo de ello el hecho de que no les hayan "cedido nada de los fondos Next Generation" o que en un principio ni se les dejara "utilizar sus ahorros". "El PSOE no cree para nada en el municipalismo, pero sobre todo, no cree para nada en lo rural", ha sentenciado.

Al ser preguntada si el PP teme una fuga de votos hacia esa plataforma de la España vacía y qué hará su partido para atraer a votantes de zonas despobladas, Marcos ha subrayado que a su formación "lo que le preocupa es el problema de la despoblación" porque es un "partido de Estado, que cree en la España rural".

A renglón seguido, ha enumerado algunas de las medidas que plantea Pablo Casado para frenar la despoblación, como reducir impuestos, facilidades para adquirir una vivienda, conectividad, fiscalidad diferenciada, impulsar la agroalimentación o ayudar a las empresas para que se instalen en el medio rural. "La gente no quiere vivir de un subsidio sino que quiere un trabajo digno y buen remunerado", ha agregado.

UNA FINANCIACIÓN QUE TENGA EN CUENTA LA DISPERSIÓN

Marcos ha explicado que para que haya una garantía de servicios en las zonas despobladas "la clave está en un modelo de financiación autonómica que atienda precisamente el coste de los servicios en estos territorios". "Estamos hablando de que la financiación tenga en cuenta el envejecimiento de la población, la dispersión y el coste diferencial de los servicios básicos", ha resaltado.

Dicho esto, ha denunciado que las autonomías más despobladas, como Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, estén a la cola en inversión por kilómetro cuadrado en las cuentas públicas que ha presentado esta semana el Gobierno. "55 millones de euros para toda España y no priorizan las comunidades con zonas despobladas en nada", se ha quejado.

Tras asegurar que el sector primario es el que "más población arraiga en el medio rural", ha censurado la actuación estos meses del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos con "recortes" a la Política Agraria Común (PAC) y "ataques" al consumo de carne.

UN PACTO DE ESTADO CONTRA LA DESPOBLACIÓN

La dirigente del PP ha recordado que Pablo Casado ya ofreció a Pedro Sánchez en 2019 un Pacto de Estado contra la despoblación y ha subrayado que ahora está planteando además medidas concretas en temas clave que preocupan a los ciudadanos, como "reducir la factura de la luz", dado que hay empresas que están "cerrando al no poder mantener los costes eléctricos".

Marcos, que ha dicho que no le gusta hablar de "la España vaciada" y que prefiere hablar de la España "de las oportunidades", ha indicado que el reto demográfico es "un problema muy serio" que "necesita de una política de Estado que garantice el equilibrio en todas las zonas del país" y un Gobierno "comprometido", algo que, a su juicio, no ocurre ahora con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha recalcado que el Gobierno "no ha escuchado" a los municipios y al territorio y eso es lo que está provocando que "surjan estos movimientos razonables de gente que quiere defender su tierra" porque "se siente ninguneada".

"Están viendo que ni se les escucha, ni se les da participación ni hay medidas reales en la lucha contra la despoblación por parte del Gobierno", ha enfatizado. A su entender, este asunto debería ser "una política nacional de primer orden" y al no ser así hace que "surjan defensores de lo suyo".

CRITICA LA DESCENTRALIZACIÓN DE ÓRGANOS DE SÁNCHEZ

La dirigente del PP ha censurado la descentralización de instituciones que plantea Pedro Sánchez y ha afirmado que es "una forma de encubrir otros acuerdos que debe tener" con sus socios de Gobierno. A su entender, ésa no es la solución para el medio rural "en ninguno de los casos".

"Descentralizar la administración no es la solución. Lo que es solución es escuchar al medio rural, reducir impuestos, poner fiscalidad diferenciada en el medio rural para que sea más fácil montar una empresa y ayudar al sector primario, que está en la calle y se está manifestando en toda las comunidades en este momento", ha manifestado.

Además, la responsable de Agricultura y Despoblación del PP ha urgido a reformar el modelo de financiación autonómica para que las zonas despobladas puedan tener "servicios y las autonomías se lo puedan permitir y pagar". En su opinión, "no se trata de poner organismos y obligar a vivir en una zona porque eso no da resultado" sino que hay que "generar las condiciones favorables para que la gente elija vivir donde ahora no está eligiendo".

"¿Quieren trasladar órganos y no son capaces de conseguir que haya médicos en el medio rural para atender los consultorios que ya existen? Que empiecen por la base", ha solicitado, para añadir que es necesario un "MIR amplio para que haya médicos a los que poder contratar en las zonas despobladas".

INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍO

La diputada del PP ha censurado que, en vez de crear empleo juvenil, cuando España tiene "la tasa de paro joven más alta de Europa", los PGE recojan el bono cultural de 400 euros al cumplir los 18 años, una medida con la que, a su juicio, Sánchez busca "conseguir votos". "Esto no es una medida para ayudar a la industria cultural", ha enfatizado.

Finalmente, Milagros Marcos ha señalado que, igual que el año pasado, el PP volverá a presentar enmiendas relativas a las infraestructuras de regadío porque "donde hay un regadío, hay un 40% más de población y se incorporan al campo un 60% por ciento más de jóvenes".